René de Jong, investisseur, parle de sa vision des startups en phase de démarrage, de ses critères d'investissement et des îles Canaries

René de Jong a commencé dans le monde des startups en tant qu'entrepreneur en série jusqu'en 2005, et il est aujourd'hui l'un des business angels les plus importants de notre pays. Ses innombrables investissements comprennent : Saleslayer, Ehumanlife et Footters.

Question: Qu'est-ce que vous mettriez le plus en valeur dans votre profil ?

Réponse: J'étais d'abord un entrepreneur. J'ai créé deux entreprises en partant de zéro, ce qui signifie que j'ai moi-même fait l'expérience de la lutte et du processus de création et que je comprends donc mieux la position de l'entrepreneur.

Q: Avez-vous une expérience dans le domaine de l'incubation universitaire ?

R: Seulement avec Leinn à l'Université Mondragon. Ils ont une expérience de l'entrepreneuriat et les personnes qui en sortent sont très orientées vers l'action.

Q: Quels conseils donneriez-vous à une personne sortant de l'université avant de créer une start-up ?

R: D'abord, faites un plan. Cherchez sur Google “comment faire un plan d'affaires” et dans les dix premiers résultats il y aura quelque chose que vous pourrez utiliser, non ?

Q: Pensez-vous que c'est une erreur de créer une entreprise par nécessité ?

R: Cela peut être une grosse erreur car, si vous ne le vivez pas avec passion, il est très difficile de donner tout ce dont vous avez besoin. L'esprit d'entreprise, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est quelque chose qui vous coule dans le sang et vous devez donner tout ce que vous avez pour que ça marche.

Q: Avant d'investir dans une startup, faites-vous de la pré-validation ?

R: Oui, je recherche des choses très spécifiques. Je souhaite qu'elle soit perturbatrice, mais aussi que les gens connaissent très bien le domaine concurrentiel et en voient les forces et les faiblesses. Il doit être évolutif et avoir le potentiel de s'internationaliser. 80% des startups font faillite au cours des quatre premières années. En tant qu'investisseur, au moment où j'entre, je dois avoir la certitude que je peux décupler mon investissement.

Q: Pensez-vous que la formation professionnelle soit un espace propice à la création de start-ups ?

R: Je suis mentor à Sek Lab, un incubateur d'entreprises dans le domaine de l'éducation. Chaque année, il y a de plus en plus d'entreprises dans le domaine de l'éducation, dont beaucoup font partie du Top MBA. À mon avis, le mode d'enseignement n'a pas beaucoup évolué ces dernières années et il est temps de changer.

Q: Que pensez-vous des équipes internationales mixtes d'entrepreneurs ?

R: Tout ce qui introduit de la diversité est bon. Plus il y a de points de vue, plus la qualité des conclusions est élevée.

Q: Avez-vous de l'expérience avec les startups en Amérique latine ?

R: Je n'investis que dans des startups en Espagne, à cause de l'idée romantique de pouvoir rencontrer d'autres entrepreneurs et de parler de l'entreprise, ce qui ne serait pas possible avec des équipes en Argentine ou en Australie.

Q: Avez-vous eu une expérience avec des startups aux îles Canaries, et quel potentiel voyez-vous dans ces îles ?

R: J'ai participé à INtech Tenerife, j'y suis allé pour faire partie du jury et voir comment je pouvais contribuer. Ils nous ont expliqué le régime fiscal avantageux qui existe aux îles Canaries pour les entreprises qui s'y installent avec un minimum de X travailleurs et un investissement minimum. C'est évidemment très intéressant. De même, les îles Canaries, avec des températures de 24/27º toute l'année, ont un rôle potentiel pour le travail à distance pour les personnes venant de pays très froids qui seraient heureuses d'y travailler.

Q: Pensez-vous qu'il y a une tendance à investir dans de plus en plus de startups en phase de démarrage ?

R: Je n'investis que dans les pré-semences et les semences. Il y a de plus en plus de gros fonds, de plus en plus d'argent sur le marché. En conséquence, les personnes qui avaient l'habitude de dire “Je ne vais pas investir tant que le chiffre d'affaires n'est pas de cinq millions” passent maintenant à des stades plus précoces. Il y a beaucoup de concurrence en ce moment pour investir dans les startups.

Q: Selon vous, qu'est-ce qu'une startup devrait avoir réalisé avant de commencer à chercher des investissements au stade de l'idéation ou du pré-amorçage ?

R: Parlez à vos clients potentiels et voyez ce qu'ils pensent de votre produit. Parce que si vous ne leur parlez pas, vous pouvez vous préparer pendant deux ans et ensuite personne ne veut de ce que vous avez. 35% des startups font faillite parce qu'elles offrent quelque chose que personne ne veut. Je pense que c'est triste, pas vous ?

Q: Quelle est votre expérience ou votre point de vue sur la tokenisation des startups comme voie de financement ?

R: Je n'ai aucun intérêt à me plonger dans les cryptos et les tokens, ce n'est pas un monde qui m'attire vraiment.

Q: Quels conseils donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite commencer à investir dans des startups en phase de démarrage ?

R: N'investissez que le montant que vous pouvez vous permettre de perdre. Ensuite, quel que soit ce montant, divisez-le par dix. Il est préférable d'investir une fois dans dix startups différentes que dix fois dans une seule.