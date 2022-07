Startups dans le secteur de la construction et des matériaux aux Canaries: nouveaux modèles d'entreprise

En raison de son importance, le secteur de la construction et des matériaux est l'un des dix moteurs de la stratégie du gouvernement espagnol pour une nation entreprenante: “La construction doit intégrer des processus d'innovation appliqués à une construction plus rapide, plus sûre et ayant un impact moindre sur l'environnement; en s'appuyant sur des technologies telles que le BIM, l'utilisation de drones ou d'éléments modulaires ou préfabriqués grâce à l'efficacité énergétique, des domaines tels que la réhabilitation, la rénovation ou la nouvelle construction recherchent la durabilité, en plus d'améliorer la rentabilité des entreprises immobilières”.

Dans la stratégie de la nation entrepreneuriale du gouvernement espagnol, le secteur de la construction et des matériaux est un secteur entrepreneurial offrant de nombreuses possibilités d'innovation. “La construction doit intégrer des processus d'innovation appliqués à la construction plus rapide, plus sûre et avec moins d'impact sur l'environnement; en s'appuyant sur des technologies telles que le BIM, l'utilisation de drones ou d'éléments modulaires ou préfabriqués. Grâce à l'efficacité énergétique, des domaines tels que la remise à neuf, la rénovation et la construction neuve visent la durabilité, ainsi que l'amélioration de la rentabilité en tant qu'entreprises immobilières.

L'innovation dans les matériaux est une partie de la réponse aux défis de la transformation de ce secteur dans son ensemble. Les possibilités s'élargissent avec l'ingénierie computationnelle intégrée des matériaux, la caractérisation 3D ou 4D, la fabrication additive, etc. Le développement de nouveaux matériaux ou la découverte de nouvelles propriétés de matériaux traditionnels permet une utilisation plus efficace des ressources naturelles et offre de nouvelles possibilités de construction.

Par exemple, les matériaux d'application multifonctionnels avancés permettent de regrouper différentes propriétés dans un seul matériau; les matériaux composites permettent d'obtenir des capacités accrues - résistance thermique, électrique et au feu - grâce à des techniques telles que l'injection, l'infusion, la pultrusion ou la consolidation de pré imprégnés; et les alliages métalliques, légers ou à haute résistance.

L'intégration de la technologie génère des opportunités dans des domaines tels que l'automatisation intelligente (dans le cas de la domotique des logements), permet l'utilisation de systèmes de gestion de l'énergie ou d'autres services, la sécurité des points d'accès ou le contrôle des activités, etc.

Faciliter l'accès au logement, tant en location qu'en propriété, et équilibrer l'offre et la demande de biens immobiliers sont des défis auxquels la société actuelle est confrontée. La façon dont les gens vivent ou travaillent et les nouveaux types de familles conditionnent les modèles commerciaux ou les modèles préexistants de propriété ou d'utilisation. Actuellement, il existe des initiatives adaptées aux familles monoparentales, à la garde partagée et aux personnes seules.

Outre la multipropriété, il existe des tendances telles que le coliving - ou logement partagé - et le cohousing pour les communautés d'adultes, de familles ou de jeunes qui s'engagent dans un logement collaboratif sous forme de propriété ou de location“.

Fonction publique entrepreneuriale et appels d'offres pour des travaux

La stratégie du gouvernement espagnol pour une nation entrepreneuriale définit le rôle d'une “fonction publique entrepreneuriale”, avec la création de programmes d'innovation au sein de l'administration publique. “Son objectif sera d'encourager l'esprit d'innovation et d'entreprise parmi les employés publics, la recherche d'opportunités de collaboration avec des entreprises innovantes et la conduite du changement au sein même de l'administration.

Parmi ses lignes d'action figureront la promotion de la formation continue des agents publics, la diffusion des bonnes pratiques, la promotion de la proactivité, de l'orientation citoyenne et de la vocation de service. Les employés publics innovants qui peuvent agir en tant qu'agents du changement seront identifiés et, entre autres activités, des concours d'idées, des échanges de connaissances et des séjours dans d'autres domaines de l'administration seront organisés“.

Le gouvernement canarien dispose lui-même de son propre laboratoire de qualité et de technologie pour les travaux publics et le bâtiment. “Ce service mène des actions que l'on peut peut-être qualifier d'entreprise institutionnelle basée sur l'utilisation, par exemple, de cendres de volcan pour générer, par exemple, des blocs de construction. La loi prévoit que les bâtiments dont les déchets représentent plus de 50 tonnes doivent être recyclés. Certains des projets que nous réalisons le sont avec ces déchets de matériaux de construction : gravats, béton, tuiles...”, a récemment déclaré Gustavo Santana, vice-ministre des infrastructures et des transports du gouvernement des îles Canaries, lors d'une interview accordée à Impulsa Startups.

Une autre initiative régionale permet aux start-ups du secteur de l'impression 3D dans les domaines de la santé, de l'eau ou de l'agriculture d'utiliser les nouvelles ressources de l'ITC. Avec une superficie d'un peu plus de 500 mètres carrés et un investissement de près d'un million d'euros dans des équipements de pointe, ce centre d'usinage industriel et d'électromécanique avancée, spécialisé depuis 1999 dans la fabrication additive d'implants en titane poreux pour la reconstruction osseuse, compte actuellement plus de 350 interventions réalisées sur l'homme (conception 3D personnalisée) et plus de 20 000 dispositifs implantés en médecine vétérinaire (production en série). L'ITC étend ses capacités de fabrication mécanique de précision à des pièces fonctionnelles à haute valeur ajoutée et à des prototypes, de plus grandes dimensions et avec de nouveaux matériaux (aluminium, acier, Inconel, etc.). L'ITC renforce ses capacités en matière de fabrication additive et de fabrication électromécanique en vue de l'industrie locale.

Selon le dernier rapport rendu public par Seopan, l'Association des entreprises de construction et des concessionnaires d'infrastructures, l'appel d'offres pour les travaux publics en Espagne a atteint 23 648,352 millions d'euros en 2021, 68% de plus qu'en 2020 et 29,6% de plus qu'en 2019, l'année dernière avant la pandémie.

Forum de démarrage de la technologie de la construction et reconstruction

Du 26 au 28 avril à Ifema Madrid, s'est tenue une nouvelle édition du Construction Tech Startup Forum, une étape qui a accueilli une compétition unique au niveau national avec les startups qui perturbent le plus l'industrie de la construction pour mener à bien la transformation qui a besoin, et dans lequel la Contech Startup Map a été présentée

Rebuild 2022, le grand sommet technologique des professionnels du secteur de la construction en Espagne, a tenu sa cinquième édition au cours de laquelle tous les records ont été battus : 17 344 visiteurs, 372 entreprises exposantes, 581 experts internationaux au congrès national Architecture 4.0. “Cet événement est devenu le point de rencontre annuel le plus important pour les professionnels de l'ensemble de la chaîne de valeur de la construction, ce qui était cette année plus crucial que jamais en raison du contexte géopolitique et économique dans lequel il s'est déroulé”, ont déclaré les organisateurs.