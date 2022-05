Ismael El-Qudsi, CEO e inversor: “La Palma tienen la oportunidad de aprovechar el sentimiento de cariño que se ha generado en toda España”

Ismael El-Qudsi CEO de Internet República e inversor nos aporta su visión sobre el emprendimiento surgido de equipos mixtos internacionales y sobre los mercados desarrollados tanto en Latinoamérica como en España. Lo más importante para él es contar con un amplio conocimiento sobre el mundo de la inversión y el emprendimiento y saber desarrollar tu startup con cabeza y pasión.

Ismael El-Qudsi considera que una de las claves de éxito para una startup es pensar en global y no quedarse limitado al territorio español, sino intentar crear productos que puedan ser interesantes a nivel internacional. Según el inversor uno de los mejores mercados para expandir internacionalmente tu negocio en Latinoamérica debido a la conciencia idiomática. Y cree fielmente que cada vez es más sencillo gracias a los avances tecnológicos que eliminan casi por completo las barreras territoriales.

A pesar de no tener una estrecha relación con la universidad, considera esta institución como un lugar óptimo para el desarrollo de jóvenes emprendedores. Como bien destaca El-Qudsi, “a lo mejor, la primera startup no sea la que triunfe, pero la universidad va a crear un caldo de cultivo de gente joven con ganas de seguir creando empresas con base tecnológica, qué es lo que necesitamos”. Sin embargo, cree que antes de emprender por tu propia cuenta es importante tener conocimiento sobre el mundo en el que uno se quiere desarrollar. Para ello recomienda obtener experiencia laboral de otras empresas, trabajar en algún otro sitio y adquirir conceptos fundamentales que nos sirvan en un futuro, como la importancia de cuidar el cashflow.

Otro de los principios fundamentales a la hora de montar tu propia startup es hacerlo por vocación. Según el inversor, bajo ningún concepto se debe emprender por necesidad, pues la vida del emprendedor está llena de altibajos, y “cuando te ves obligado a hacer algo, las posibilidades de éxito se reducen muchísimo”.

Como se mencionaba anteriormente, los mercados internacionales pueden suponer una gran ventaja para el emprendedor, aunque se debe tener en cuenta que, al trabajar con equipos de América Latina, las decisiones no surgen de forma tan ágil debido a la diferencia horaria, pero siempre nos podemos apoyar en las nuevas tecnologías para que las posibilidades de éxito se multipliquen.

Ismael no descarta la posibilidad de invertir en países europeos más cercanos. En su experiencia, conoce casos de éxitos como Cabify, que ha funcionado tanto en España como en Latinoamérica, aunque hay que tener en cuenta que a veces no se llega a obtener un acople cultural óptimo. “Lo importante es no limitar tus metas simplemente porque no hables el idioma”, destaca el inversor.

En cuanto al territorio español, posiciona a Canarias como un foco de desarrollo tecnológico debido a sus ventajas fiscales. Él mismo ha invertido en empresas que se han desarrollado en el archipiélago como eStragy, un gimnasio virtual para mejorar en el LOL. Además, en varias ocasiones ha contado con empresas canarias para el desarrollo web.

El-Qudsi ve una gran oportunidad de emprendimiento en la isla de La Palma tras la erupción del volcán, “tienen la oportunidad de aprovechar el sentimiento de cariño que se ha generado en toda España por lo que ha pasado, depende de que ellos lo sepan aprovechar y se conviertan en casos prácticos y no simplemente en un ideario que al final no se cumpla”.

Por último, nos habla sobre las diversas formas de inversión. A él personalmente le gusta invertir en fases semillas pues cree que es el momento en el que más puede aportar, sobre todo a nivel cognitivo. Y aunque su mayor experiencia e inversión ha sido con el crowfunding, no descarta la tokenización como una vía de inversión válida.

En conclusión, aconseja a los futuros inversores y emprendedores que prueben, pero que lo hagan con cabeza, “que no inviertan el dinero que necesiten, porque el grado de éxito de una startup es muy complicado”.