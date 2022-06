Susana Fernández, inversora: “El emprendimiento es complejo y requiere preparación”

Susana Fernández, Directora General de Escoaching comenzó su trayectoria en el mundo de las startups en 2013, creando y liderando su propia marca. Fue una de las primeras mujeres en España con menos de cuarenta años en presidir un fondo de inversión.

Pregunta: A modo de presentación, ¿qué es lo que más destacaría usted de su perfil?

Respuesta: Empecé en Price Water House Coopers, donde me formé en el ámbito tecnológico. Más tarde asumí el liderazgo de la ONG Acción contra el Hambre. Después de esto decidí dar el paso también como emprendedora y, desde hace ya casi diez años, soy directora general de Escoaching. He recibido el reconocimiento por parte del Gobierno de España como una de las mujeres referentes del emprendimiento innovador. Además, el Consejo Europeo también me premió en su momento. Aun así, lo que más destacaría de mi perfil es la creación, la potenciación del talento cuando se une a un propósito.

P: Impulsa Ventures es una incubadora dirigida a startups incubadas desde la universidad. ¿Ha tenido alguna experiencia en ese ámbito?

R: Sí, con incubadoras y programas de apoyo al emprendimiento y a la creación de startups. Ahora estoy colaborando y desarrollando todo un programa de emprendimiento para la Universidad de Cádiz. También, formo parte del grupo de docentes y mentores de la Universidad Jaume I. Además, he estado colaborando con la Universidad Complutense, la Universidad Rey Juan Carlos, y con la Carlos III. El ámbito universitario creo que es clave. La Universidad es un actor fundamental de todo el ecosistema de emprendimiento.

P: A una persona que acaba de salir de la Universidad, ¿qué consejo le daría antes de montar una startup?

R: Una idea no vale nada, vale el equipo que está detrás y empujando esa idea. Hay que prestar mucha atención no solamente a lo que se quiere hacer, qué producto o servicio o qué quieres montar, sino también el cómo quieres hacerlo y con quién quieres hacerlo. El cómo y el quién son dos preguntas en las que se reflejan los valores que puede y quiere transmitir el emprendedor. Es importante también el con quién, porque verdaderamente es un arte conseguir aunar el mejor equipo ya que son aquellos que apoyan e impulsan tu talento y también te ayudan a pasar los peores momentos.

P: Viendo que cada vez es más difícil conseguir trabajo en España sobre todo para los jóvenes, ¿cree que es un error emprender por necesidad?

R: Sí, creo que es un error emprender por necesidad. La reformularía y diría: ¿crees que es un error emprender con un propósito? En mi opinión, los emprendedores y las emprendedoras, al identificar un propósito muy claro, les mueve, les motiva y les impulsa a generar su propio negocio. Lo que sí es un error es emprender sin informarse, sin recurrir a aceleradoras. Creo que el emprendimiento es complejo y requiere preparación.

P: ¿Antes de montar una startup/empresa, hace alguna validación previa? ¿Tiene algún tipo de «checklist» para valorar si una idea merece la pena?

R: Empecé a dar algunos pasos como inversora y business ángel hace ya muchos años. Durante cuatro años presidí un grupo de inversores, una de las cosas que aprendí y sigo utilizando es una serie de criterios, no solamente para valorar la idea en sí misma o el proyecto que nos ponen delante en términos técnicos sino también como proyecto innovador. En esa checklist, incluimos una serie de indicadores sobre nuestro perfil, también como inversores a la hora de apoyar. De hecho, una cuestión fundamental son las personas. Y para mi ese decir ha sido un criterio para valorar, no solamente la idea, sino quien quería hacerla posible.

P: Otro ámbito de actuación de Impulsa Ventures es la formación profesional, ¿Ha tenido alguna experiencia en ese ámbito? ¿cree que es un espacio propicio para la creación de startups?

R: Bueno, la formación profesional me parece fundamental. Me parece que es un espacio, que quizás está menos explorado. Pero sí que creo que si hay algo que tiene el mundo del emprendimiento y la creación de startups es precisamente un enfoque muy ágil, muy práctico, muy poco teórico, y que requiere una visión que no solamente se adquiere en la universidad, sino desde otros entornos académicos y educativos.

P: La incubación de startups con equipos mixtos de España y América Latina, desde el apoyo de incubadoras universitarias, es otra línea de actuación de Impulsa Ventures. ¿Qué opina de equipos mixtos internacionales de emprendedores?

R: La diversidad es un valor importante, los grupos mixtos incluyen personas que proceden de distintas regiones, de distintos ecosistemas, con distintas experiencias, incluso idiomas distintos. Se ha demostrado que los equipos con alta diversidad tienen más éxito por su capacidad y esto va a ayudar sin duda a generar equipos mucho más exitosos. Creo que estamos en un mundo tan conectado, tan internacional, que tenemos que aprovechar la diversidad para potenciar bien nuestro talento.

P: ¿Qué experiencia ha tenido con startups en América Latina, o con startups españolas en mercados de América Latina?

R: He sido mentora, coach y también entrenadora en ambos sentidos, tanto de startups como de empresas que fundamentalmente estaban en América latina, sobre todo en México, Colombia, Brasil y Chile. También al revés, de startups españolas que estaban dando un paso hacia América en expansión. La experiencia que he tenido ha sido magnífica.

P: Hay un proyecto para lanzar próximamente una convocatoria de startups en la Isla de La Palma, una isla sacudida por los efectos del volcán, con una realidad asociada a la naturaleza, la energía renovable o el turismo. ¿Ha tenido alguna vez experiencia con startups en Canarias?

R: Pues en relación con Canarias, me parece un ecosistema que está cobrando cada vez más potencia. He estado acompañando a algunos emprendedores que, aunque su origen estuviera en la península, finalmente se han instalado allí. Soy una enamorada de La Palma, me parece un lugar maravilloso donde efectivamente, no tan explorado o visible en el panorama emprendedor como otras zonas en Canarias; pero, sin embargo, con un potencial brutal y además con una mentalidad de la propia población perfecta.

P: ¿Cree que hay una tendencia a invertir en startups en fase cada vez más iniciales y como se posiciona usted personalmente ante esas fases?

R: Sinceramente, no tengo tan claro que ésta sea la tendencia. Creo que gracias a la situación que estamos viviendo (y por supuesto a raíz de la pandemia) la tendencia a nivel de inversión en startups está siendo más conservadora, buscando ciertos emprendimientos que puedan aportar un track, que puedan aportar ya un cierto posicionamiento. Así no está llena de tantos riesgos como son las fases iniciales.

P: ¿Qué debería haber conseguido una startup antes de empezar a buscar inversión en una fase de ideación o pre-SEMILLA?

R: Creo que es fundamental que un equipo emprendedor haya sido capaz de generar un grupo de stakeholders a su alrededor, que haya conseguido plasmar esa idea y presentarla ante potenciales clientes. Puede ser que haya buscado mentores o mentoras que vayan a acompañarle en el camino, que haya identificado una aceleradora (como, por ejemplo, Impulsa Ventures para poderles acompañar a lo largo de este proyecto emprendedor). También que hayan podido invertir ellos y ellas en su propia idea

P: Impulsa Ventures está trabajando en la tokenización de las startups en fases de ideación o muy iniciales ¿qué experiencias o perspectiva tiene sobre la tokenización de las startups como vía de financiación?

R: Creo que estamos viviendo un momento de revolución.

Toda esta evolución y esta tendencia tiene que prestar especial atención a la formación específica como mecanismo para un inversor o inversora que necesita prestar especial atención a comprender lo que supone la tokenización de una startup y cómo participar de eso, con el fin de convertir esa tokenización en cash. Creo que van a ir apareciendo cada vez más espacios que van a proporcionar más seguridad a los inversores va a ser algo que vamos a ir viendo crecer en los próximos años.

P:¿Qué consejo le daría a una persona que quiera empezar a invertir en startups en fases muy iniciales?

R: Le daría dos consejos. El primero, en la inversión en fases iniciales tienes que estar dispuesto a asumir un alto riesgo a nivel financiero. Y, por otro lado, hay que recordar lo que he dicho antes, que una idea no vale nada, lo que valen son las personas que la hacen posible. No hay que dejarse llevar, sobre todo en estas fases más iniciales, por una idea que pueda resultar muy atractiva o cercana para el inversor o la inversora. Hay que saber que un emprendimiento no implica solamente tener una idea. El éxito de un emprendedor o una emprendedora reside precisamente en su flexibilidad y en su capacidad para entender que es un ecosistema en torno a esa idea para que realmente La madurez sería el consejo que le daría a un inversor o inversora, no lo digo en edad, sino realmente en concebir su emprendimiento con esa seriedad para entender lo que supone montar un negocio serio. Hay que aprender a fijarse muy bien antes de invertir.