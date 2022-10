Aciisi convoca l'edizione XIX della Settimana della Scienza e dell'Innovazione alle Canarie

Il Dipartimento di Economia, Conoscenza e Occupazione del Governo delle Canarie, attraverso l'Agenzia Canaria di Ricerca, Innovazione e Società dell'Informazione (Aciisi) informa che è già aperto il termine di iscrizione per partecipare alla Settimana della Scienza e dell'Innovazione alle Canarie (SCIC) 2022, che si terrà dal 14 al 20 novembre e alla quale è invitata tutta la cittadinanza canaria.

Sarà un giro del mondo scientifico e innovativo in sette giorni, dove conoscere il legame delle isole con alcune delle pietre miliari più importanti della storia della scienza internazionale, e tutti i settori, le iniziative o i progetti in cui le Canarie sono all'avanguardia della ricerca.

Intelligenza artificiale, droni e astrofotografia si alterneranno con escursioni, riciclaggio e passeggiate in famiglia per osservare le stelle, in questa edizione delle SCIC22 che parlerà di astronomia in chiave femminile, Informatica e trasformazione digitale in classe o psicomotricità con robotica per anziani. Anche da vulcani, OSS, economia blu o meta.

Quasi cinquanta attività gratuite, in formato online o di persona, che possono essere consultate su questo link del sito web di Aciisi, dove appare il Programma 2022 interattivo scaricabile https://www.cienziacanaria.it/scei2022/programma/programma C'è anche una sezione Notizie in cui il segretariato tecnico pubblicherà annunci o highlights dell'ultimo minuto sulle SCIC22.

In generale, sul sito di SCIC22 le attività possono essere scelte per tema, per data, per tipo di pubblico o per categoria.

Per guardare le attività per data bisogna entrare nell'Agenda e consultare il calendario del sito. Se sei interessato a un argomento specifico basta accedere al motore di ricerca, questo si trova in fondo alla home page.

Per categorie, puoi scegliere le attività per giornate aperte, visite e percorsi scientifici guidati; corsi e workshop; tavole rotonde, incontri, conferenze e conferenze; più attività.

Le attività possono anche essere scelte per tipo di pubblico, suddivise in sei sezioni: per studenti delle scuole superiori e dei cicli di formazione, insegnanti, pubblico generale, specializzato e universitario, pubblico imprenditoriale e imprenditoriale, associazioni e collettivi di tutte le isole.

Ogni attività ha la propria scheda informativa, indicando il contenuto, a chi è indirizzata, data e ora, e tutti i dettagli importanti accanto al modulo di registrazione, che apparirà anche in questa scheda. La specifica attività viene chiusa quando la capienza è completa, queste ultime informazioni appariranno anche sul web.

Le informazioni aggiornate e tutti i dettagli di queste SCIC saranno pubblicati sul sito web dell'Aciisi a questo link: https://www.cienciacanaria.es/scei2022/ e attraverso i social network.

Traduzione di Francesca Usai