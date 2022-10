Digitalizzazione, il primo degli otto assi che definiranno la futura Strategia Sostenibile Spagna 2030

Durante l'incontro con i rappresentanti delle comunità autonome, degli enti locali e del settore turistico, il ministro Reyes Maroto ha anche condiviso le buone prospettive del ministero per l'autunno e ha esaminato i pacchetti di misure approvate dal governo per contenere l'inflazione e garantire la fornitura di energia, misure che si stanno rivelando efficaci. Inoltre, ha informato i membri di CONESTUR del processo di attuazione delle misure per rispettare gli impegni europei di risparmio energetico, ora inclusi nel Piano Più Sicurezza Energetica (+SE) recentemente approvato dal governo.

“Un piano che offre più sicurezza al tessuto imprenditoriale, fornendo un quadro che garantisce la prevedibilità e la sicurezza della fornitura, generando anche fiducia nel settore del turismo e dei viaggi”, ha detto il ministro dell'Industria, del Commercio e del Turismo, Reyes Maroto. Inoltre, Maroto ha ricordato l'accompagnamento per l'adozione di misure di transizione energetica e il quadro di sostegno ai costi energetici che il governo sta portando avanti.

Così, il ministro ha sottolineato gli investimenti che il suo dipartimento sta dispiegando finanziati con fondi europei per migliorare la competitività delle nostre destinazioni e imprese turistiche e muoversi verso un turismo sostenibile, digitale e inclusivo. Nei primi anni di attuazione del piano - 2021/22 - il credito definitivo del Piano di Recupero, Trasformazione e Resilienza nell'Area Turismo al 30 settembre 2022 ammonta a 2.399,6 milioni di euro (della componente 14). Su questi crediti è stata autorizzata una spesa di 1.057,4 M€. “Siamo all'equatore del periodo di esecuzione e abbiamo già autorizzato il 44% dei fondi stanziati. Per il bilancio del 2023 l'area del turismo avrà un budget che supera i 1.000 milioni di euro e una gran parte corrisponde ai piani di sostenibilità turistica a destinazione”, ha spiegato il capo del turismo.

Progressi nella sostenibilità, nella digitalizzazione e nell'innovazione

Nella sua seconda riunione faccia a faccia dopo quella tenutasi lo scorso giugno, il Consiglio Spagnolo del Turismo ha approvato le otto leve su cui ruoteranno i lavori destinati a illuminare un nuovo modello di turismo.

Di questi otto elementi, spicca in primo luogo l'impulso alla digitalizzazione, volto al risparmio sui costi, all'economia dei dati, al miglioramento della promozione e delle vendite e alla competitività; in secondo luogo, la sostenibilità sociale, che incide sullo sviluppo di azioni concrete per promuovere la conservazione degli ambienti naturali, dei costumi e del modello di vita tradizionale locale; in terzo luogo, la sostenibilità ambientale La mobilità turistica per migliorare l'esperienza del visitatore mentre risponde alle sfide ambientali; in quinto luogo, l'innovazione delle esperienze e dei prodotti; in sesto luogo, l'acquisizione, la formazione e la ritenzione dei talenti per potenziare il fattore umano come elemento chiave dell'esperienza turistica; e infine, l'adeguatezza delle destinazioni turistiche differenziate (destinazioni mature, consolidate ed emergenti), per pianificare

Inoltre, nella riunione di oggi sono stati costituiti i gruppi di lavoro che delineeranno questi otto assi legati alla prima fase dell'elaborazione della strategia del turismo sostenibile.

A proposito di Conestur

Conestur è un organo collegiale, consultivo e consultivo assegnato al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Turismo. È presieduto dal capo del dipartimento e ha come vicepresidente il segretario di Stato per il turismo. Riunisce il Ministero con rappresentanti delle comunità autonome, enti locali, organizzazioni imprenditoriali e sindacali e professionisti di riconosciuto prestigio. Ha l'obiettivo di favorire la partecipazione delle diverse amministrazioni pubbliche con competenze in materia e degli imprenditori, dei lavoratori e dei professionisti che incidono sull'attività turistica, nel monitoraggio delle politiche turistiche in Spagna, così come nelle attività proprie dell'Amministrazione turistica dello Stato.

Traduzione di Francesca Usai