Digitalizzazione sanitaria e salute mentale: collaborazione tra Spagna e Stati Uniti

Questo è stato avanzato dal ministro della salute Carolina Darias dopo l'incontro che ha avuto con Andrea Palm, sottosegretario del Dipartimento della Salute degli Stati Uniti, nel quadro del II vertice dei ministri della salute del G20, che si sta tenendo a Bali (Indonesia).

Durante l'incontro, il rappresentante degli Stati Uniti ha mostrato interesse a conoscere i progressi del Sistema Sanitario Nazionale (SNS) della Spagna in termini di digitalizzazione sanitaria.

Entrambi i paesi condividono l'interesse nell'uso delle nuove tecnologie (ICT) per rafforzare i sistemi sanitari, in particolare concentrandosi sull'interoperabilità, per lo scambio e l'accesso alle informazioni cliniche.

Allo stesso modo, gli Stati Uniti e la Spagna concordano sull'importanza di sviluppare strumenti di sostegno ai più vulnerabili e alla telemedicina nel campo della salute mentale.

Inoltre, nella riunione bilaterale, il ministro spagnolo e il rappresentante degli Stati Uniti a questo vertice del G20 hanno evidenziato e condiviso le sfide sanitarie che entrambi i paesi devono affrontare per affrontare le future emergenze sanitarie.

Traduzione di Francesca Usai

