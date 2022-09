Oltre la metà delle imprese edili di Las Palmas presenta un grado insufficiente di digitalizzazione

La prima fase del Piano di digitalizzazione del settore dell'edilizia, promosso dall'Associazione degli imprenditori e delle imprenditrici costruttori e promotori di Las Palmas (AECPLPA), con il sostegno del Ministero dell'Economia, della Conoscenza e dell'Occupazione, è dimostrato che oltre la metà delle imprese del settore non è sufficientemente digitalizzata. Infatti, il 53 per cento delle persone analizzate ha ottenuto un punteggio inferiore al 5, su una scala di 10 punti, in termini di maturità digitale.

Inoltre, delle duecento aziende contattate per offrire loro di partecipare allo studio del settore, solo trentacinque, meno del diciotto per cento, Hanno collaborato completando i questionari di autodiagnosi che consentono di ottenere una panoramica di come si trova il settore.

Ecco perché Elena Máñez, la consigliera di Economia, ha sottolineato “la necessità urgente che tutte le imprese del settore, indipendentemente dalle loro dimensioni, siano consapevoli che le imprese non digitalizzate possono essere condannate a scomparire”. “Non serve a niente” -continuò- “di aver quadruplicato il bilancio per la digitalizzazione rispetto a quello che avevamo all'inizio della legislatura e di averlo portato a 23 milioni di euro all'anno, se non riusciamo a far sì che i gruppi ai quali ci rivolgiamo siano imprese o altri collettivi, non percepiscono l'importanza di questa trasformazione”.

Sulla stessa linea si pronunciava la presidente dell'AECPLPA, María de la Salud Gil, che ha invitato tutte le sue aziende associate a partecipare ai processi di digitalizzazione, indipendentemente dal fatto che siano molto piccole e scarse risorse “perché esiste tutta una serie di sovvenzioni, aiuti e sostegno alla consulenza che possono apportare un enorme salto di qualità alle PMI e ai lavoratori autonomi del settore”.

Gil ha sottolineato soprattutto nella virtù di strumenti come i Piani direttivi di trasformazione digitale, che la società di consulenza incaricata, Velorcios Group, ha elaborato per ciascuna delle aziende che hanno voluto partecipare al progetto “e che ora sanno perfettamente tutti i passi che devono fare per avere il controllo completo sulla loro presenza nel mondo digitale o sugli strumenti che devono implementare per ottenere il massimo rendimento per la loro attività, Perché migliaia di piccole imprese nel settore delle costruzioni e, affinché il settore funzioni, abbiamo bisogno che tutte, indipendentemente dalle dimensioni, siano digitalizzate”.

Il CIO di Velorcios, Jorge Alonso, incaricato di presentare il bilancio di questa prima fase del Piano, ha sottolineato come questa prima fase di diagnosi sia servita a “evidenziare la necessità di continuare ad approfondire azioni specifiche per il settore”, tra cui l'elaborazione di un programma di formazione alla trasformazione digitale per i proprietari di imprese o dirigenti, la creazione di un Ufficio tecnico di digitalizzazione per il settore, simile alla rete CIDE DIGITAL, La Società di consulenza per l'imprenditoria in generale o la creazione di un hub settoriale per l'innovazione, che consenta di accelerare tutti i processi di digitalizzazione, attraverso la collaborazione.

Tutte queste proposte nascono dopo aver elaborato Piani di Trasformazione per 35 aziende e aver individuato le carenze e le preoccupazioni che si manifestano nel settore. Proprio per mettere in evidenza il sentimento delle persone che decidono di fare questo passo, l'atto di presentazione della prima fase del piano di digitalizzazione ha visto la partecipazione di tre imprese di diverse dimensioni:

Amparo Hernández, dell'azienda a conduzione familiare MH Reforma y Construcciones, ha spiegato le difficoltà di aziende e lavoratori autonomi per soddisfare un cliente “che sempre più vuole conoscere in anticipo i materiali, i calendari e, soprattutto, il risultato finale della riforma”. A questo proposito, ha evidenziato tutti gli strumenti che stanno scoprendo grazie al loro piano personalizzato “e al corretto utilizzo del cloud, che ci consente di avere tutto e in ogni momento”.

Ana Kurson, Architetta, ha sottolineato l'importanza che “l'intero ecosistema del settore passi alla digitalizzazione, perché non serve a nulla che io usi il BIM” -sistema che sta diventando il nuovo standard di progettazione virtuale degli edifici “se successivamente le imprese appaltatrici o gli altri gradini del processo di costruzione non hanno accesso alla stessa tecnologia”.

Come esempio di grande impresa, Santiago Báez, dell'Ufficio Tecnico di Construplan, ha sottolineato che la sua azienda applica soluzioni di digitalizzazione da oltre 10 anni e che ciò le è servito per moltiplicare il suo fatturato. Tuttavia, ha riconosciuto che hanno ancora molto da sviluppare, in un processo di digitalizzazione che non si ferma. “Ora, ad esempio, siamo alla linea di partenza per l'implementazione definitiva della realizzazione virtuale nella nostra azienda e, grazie alla consulenza fornita da questo piano, Saremo in grado di affrontarla facendo meno errori che in tutto il precedente processo di digitalizzazione della nostra azienda”.

Secondo la tabella di marcia prevista per lo sviluppo del piano, l'anno prossimo si affronterà l'attuazione del piano di trasformazione digitale di ogni azienda; saranno compiuti passi verso la creazione di un ufficio tecnico di trasformazione digitale, nel 2024, e l'anno successivo, si spera di avere definitivamente costituito il 'Digital Hub de la Construction', come strumento di scambio e collaborazione di tutte le imprese del settore. Da parte sua, la consulente si è impegnata a mantenere e persino aumentare il sostegno del suo dipartimento a un progetto “determinante” per il futuro del settore.