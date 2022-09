Fuerteventura si addentra nei settori degli pseudo-satelliti, droni, dati e comunicazioni dal suo Parco Tecnologico

Il Consiglio di Amministrazione del Parco Tecnologico di Fuerteventura SA, MP, presieduto da Sergio Lloret, in una sessione tenutasi il 13 settembre, ha approvato il bilancio dell'entità, che ammonta a 34 milioni di euro per l'esercizio 2023, di cui il 4%, 1,4 milioni di euro, saranno forniti dal Consiglio di Fuerteventura e il resto protrarrà da fonti esterne (Unione Europea,

In questo modo e come ha sottolineato il presidente Sergio Lloret, si materializza “tutto il lavoro svolto dal team del Parco Tecnologico e dai diversi servizi del Consiglio di Fuerteventura che, con i loro sforzi, non solo sono riusciti a mettere in atto i progetti su cui si stavano lavorando da anni, ma, inoltre, sono serviti a ottenere molti finanziamenti, al punto che, al di là del contributo ordinario Attraverso i vari programmi di R+S+i a cui l'istituzione partecipa.

Tra i progetti del 'Canarias Geo Innovation Program 2030', il 'Canarias Stratoport for HAPS' di Fuerteventura si concentrerà sullo sviluppo di un'infrastruttura per l'uso da piattaforme pseudo-steliali ad alta quota (HAPS) e droni (UAS).

“È uno dei grandi progetti strategici, non solo per Fuerteventura o le Isole Canarie, ma per tutto lo Stato, in termini di elaborazione dei dati, comunicazioni, droni e pseudo-satelliti”, ha sottolineato Sergio Lloret dopo la sessione, in cui si è reso conto dell'andamento dei lavori in esecuzione relativi a questo progetto, che comporterà l'apertura di opportunità e alternative economiche e sociali per le PMI locali E la generazione di posti di lavoro di qualità.

Visti i rapporti di esecuzione che “indicano che i lavori stanno andando a buon ritmo”, ha detto Lloret, e dopo aver considerato che il bilancio finale supererà gli 8 milioni di euro inizialmente previsti, il Consiglio di Amministrazione del Parco Tecnologico ha approvato di chiedere al governo delle Canarie di estendere la voce di finanziamento iniziale di poco meno di 1,9 milioni di euro aggiuntivi per il completamento di questo progetto che secondo il presidente del Parco e consigliere del consiglio Insular, “sarà realtà in poco più di un anno e, senza dubbio, genererà nuove opportunità per i giovani di Fuerteventura”.

Formati 200 nuovi piloti di droni

Allo stesso modo, nelle prossime settimane inizieranno i lavori per l'edificio polivalente ISSEC, centro per lo sviluppo di missioni e soluzioni innovative in materia di emergenze, sicurezza, biodiversità, logistica, turismo sicuro e intelligente, controllo delle infrastrutture e altre missioni di servizio pubblico.

Parallelamente al lavoro di sviluppo delle infrastrutture di 'Canarias Stratoport for HAPS', il Parco Tecnologico ha avviato diversi progetti di formazione, al fine di aprire il campo delle opportunità legate a questa iniziativa.

Grazie a queste azioni, sono già stati formati più di 200 nuovi piloti di droni, che saranno in grado di trovare opportunità di crescita professionale, e si prevede di formare in piloti avanzati di droni, tra la seconda metà del 2022 e la prima del 2023 a 400 persone.

'Canarias Geo Innovation Program 2030' e i suoi progetti di sviluppo sono cofinanziati dal Cabildo di Fuerteventura, dal Fondo FDCAN del Governo delle Canarie, dal fondo FEDER dell'Unione Europea, e dal Meccanismo di Recupero e Resilienza (MRR) del fondo Next Generation UE, così come dal Piano di Recupero, Trasformazione e Resilienza, España Puede; e ha il sostegno e la collaborazione del Ministero della Scienza e dell'Innovazione e dell'Agenzia delle Canarie per la Ricerca, l'Innovazione e la Società dell'Informazione, ACIISI, entità del Ministero dell'Economia, della Conoscenza e dell'Occupazione del Governo delle Canarie.

Traduzione di Francesca Usai