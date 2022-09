I giovani agricoltori che intendono avviare un'impresa potranno farlo grazie al Programma di sviluppo rurale delle Canarie

Il ministero dell'Agricoltura, dell'allevamento e della pesca del governo delle Canarie, nell'ambito del Programma di sviluppo rurale delle Canarie, ha pubblicato la concessione di questi aiuti, per un totale di 6.481.000 euro, Per il 2022 e per il 2023 è prevista un'annualità di 3.202.000 euro. In questo modo i giovani agricoltori delle Canarie, che desiderano intraprendere in questo settore, possono già disporre di questa linea di sovvenzioni del governo autonomo per svolgere la loro attività con un maggiore sostegno economico.

Alicia Vanoostende spiega che gli aiuti, distribuiti rispettivamente in più di tre milioni entro il 2022 e il 2023, “consentiranno un sostegno ai giovani che vogliono intraprendere e garantire la sopravvivenza del settore.

Con queste sovvenzioni, l'esecutivo regionale cerca di dare un nuovo impulso al ricambio generazionale nelle campagne per rafforzare e garantire la sopravvivenza di un settore essenziale nelle isole. I giovani, titolari o contitolari di un'azienda agricola, di età compresa tra i 18 e i 41 anni, possono già beneficiare di tali aiuti cofinanziati dal ministero dell'Agricoltura, della pesca e dell'alimentazione attraverso i fondi FEASR.

La consigliera per l'agricoltura, l'allevamento e la pesca del governo delle Canarie, Alicia Vanoostende, ha assicurato che queste sovvenzioni rappresentano “un importante stimolo all'imprenditoria giovanile in un settore che è e è stato vitale per l'economia canaria”. “Inoltre, contribuiranno anche all'ammodernamento delle aziende agricole, al fine di continuare a soddisfare le attuali esigenze del settore e garantirne la continuità”.

I beneficiari devono presentare, entro 10 giorni dalla pubblicazione sulla bacheca della Comunità autonoma, in data 22 settembre, l'atto pubblico e fornire la documentazione e la formazione necessarie. Potete accedere alla pubblicazione completa della risoluzione a questo link: https://bit.ly/3reBoGR

Traduzione di Francesca Usai