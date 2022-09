Il “Programma Start Up Acceleration” mobilita 43 milioni di persone alla ricerca di 6.100 imprenditori

Il Ministero dell'Industria, del Commercio e del Turismo ha pubblicato nel BOE l'ordine che stabilisce le basi normative per la concessione di aiuti attraverso il Programma Capacità Imprenditoriali per l'accelerazione delle startup “Programma di Accelerazione delle Startup”nel quadro del piano per la ripresa, la trasformazione e la resilienza.

L'obiettivo di questo programma è quello di stimolare la crescita e lo sviluppo delle startup, e si applicherà attraverso la consulenza individuale e la formazione mirata con un piano di accelerazione personalizzato.

La Scuola di Organizzazione Industriale (Fondazione EOI), facente parte del Segretariato Generale dell'Industria e delle PMI, sarà incaricata di gestire questi aiuti, per un importo di 42,8 milioni di euro provenienti dal fondo del meccanismo di Ripresa e Resilienza, e hanno l'obiettivo di supportare 6.100 startup entro la fine del 2023.

Il servizio di consulenza personalizzata e di formazione specifica per le beneficiarie sarà realizzato da enti partner (acceleratori e incubatori con esperienza in accelerazione settoriale) che sarà selezionata mediante una procedura di gara competitiva. Sia la procedura di gara per i partner che il bando per il sostegno alle startup saranno pubblicati a partire da settembre di quest'anno.

Il piano di accelerazione si articola in tre fasi: programma di formazione, programma di accelerazione, ricerca di finanziamenti e collegamento con il tessuto imprenditoriale.

Saranno attuati due tipi di azioni:

Da un lato, si svilupperanno programmi di accelerazione regionale con la collaborazione delle comunità autonome e adattati alle startup dei settori definiti nelle Strategie Regionali di Specializzazione Intelligente.

Dall'altro, programmi di accelerazione settoriali di copertura nazionale incentrati sui dieci settori trainanti contrassegnati dalla strategia Spagna Nazione imprenditoriale: industria; industrie culturali e musicali; mobilità; salute; edilizia e materiali; energia e transizione ecologica; banche e finanza; digitale e telecomunicazioni; agroalimentare; e biotecnologia.

Altri programmi sviluppati nel quadro del PRTR

Questo programma di sostegno agli imprenditori si aggiunge ai programmi già avviati dall'EOI con il finanziamento del PRTR. Nell'ambito dello stesso investimento C13.I1«Entrepreneurship» EOI sta sviluppando il «Programma di attrazione dell'imprenditoria femminile», che mira a servire 833 imprenditrici europee dando visibilità all'ecosistema imprenditoriale spagnolo.

Inoltre, EOI sta sviluppando nell'ambito dell'investimento C13.I2. «Crescita», il programma C13.I2.4 «Active Startups», che mira a promuovere l'innovazione aperta tra PMI e startup con un sostegno fino a 40.000 euro per progetto innovativo, ha finora pubblicato i primi inviti nei Paesi Baschi, Murcia, La Rioja, Catalogna, Castiglia-La Mancha e Estremadura (dando priorità agli aiuti in funzione della strategia di specializzazione di ogni comunità autonoma).

Il programma è in linea con il Quadro Strategico in Politica per le PMI 2030, all'Agenzia Spagna Digitale 2025, ed è inquadrato in “Spagna Nazione Imprenditoriale”, la visione a lungo termine promossa dal governo per trasformare la Spagna in un paese di riferimento in imprenditorialità innovativa entro il 2030.

Traduzione di Francesca Usai