Il settore pubblico sarà un operatore imprenditoriale che stimolerà gli investimenti privati in I+D+I

Il Senato ha approvato la riforma della Legge 14/2011, del 1º giugno, sulla Scienza, la Tecnologia e l'Innovazione, che seguirà il suo iter parlamentare al Congresso dei Deputati per l'approvazione definitiva, a causa dell'incorporazione di un emendamento al Senato.

Il ministro spagnolo per la Scienza e l'innovazione, Diana Morant, ha affermato che questa norma rappresenta un grande passo avanti nel sistema spagnolo di scienza e innovazione, in quanto fornisce maggiori risorse, diritti, opportunità e stabilità per il personale del sistema pubblico della scienza e dell'innovazione del nostro paese, in particolare per i giovani.

Inoltre, la norma garantisce un finanziamento pubblico stabile e crescente della I+D, con l'obiettivo di raggiungere l'1,25% del PIL entro il 2030, e il 3% insieme agli investimenti privati, in linea con il Patto per la Scienza e l'Innovazione.

Dopo la votazione, Morant ha definito un errore l'emendamento difeso dal PP e chiede ai partiti che l'hanno appoggiata di riflettere sulla sua convalida o meno al Congresso. L'emendamento consente la temporaneità dei contratti di ricerca legati a fondi europei competitivi.

“Ci troviamo di fronte a due modelli diversi: i contratti temporanei del passato, che difende il PP, di fronte alla stabilità e ai contratti a tempo indeterminato che ci omologano con l'Europa, difesi dal governo spagnolo e dal PSOE”, ha detto.

Inoltre, ha aggiunto che ci sarebbero due tipi di contratto nello stesso laboratorio a seconda dell'origine del finanziamento. “Avremo ricercatori assunti con un modello stabile e indefinito e altri ricercatori con contratti precari, temporanei e del passato. I nostri scienziati non lo meritano e questa legge non lo merita.

Miglioramento della carriera scientifica e tecnica nel settore della I+D+I

Tra le misure volte a migliorare la carriera scientifica e tecnica nel settore della R & S & I, il testo riprende una nuova forma di contratto a tempo indeterminato legato allo sviluppo di attività scientifiche-tecniche per tutti i tipi di personale di ricerca nel quadro di linee di ricerca definite e contratti di I+D+I.

Tale appalto a tempo indeterminato, la cui applicazione è stata anticipata da un regio decreto legge, riprende le peculiarità del sistema di RSI e non è soggetto ai limiti dell'offerta di posti di lavoro pubblici né ai tassi di sostituzione.

Inoltre, il testo stabilisce un nuovo percorso post-dottorato che mira a ridurre l'età di ingresso nel sistema e a facilitarne l'inserimento stabile.

Nello specifico, lo standard progetta un nuovo contratto fino a sei anni, con una valutazione intermedia che comporta promozione e una valutazione finale, che consente di ottenere il nuovo certificato R3.

Questo certificato faciliterà il consolidamento di un posto permanente perché è esente da parte delle prove di ammissione e perché è riservato un minimo del 25% nei posti negli organismi pubblici di ricerca e del 15% nelle università.

Il disegno di legge garantisce anche nuovi diritti del lavoro ai giovani ricercatori e ricercatrici del nostro paese come indennizzo per la cessazione dei contratti pre-laurea e post-dottorato.

Misure per stimolare l'attrazione di talenti e la mobilità professionale

La norma prevede anche misure per stimolare l'attrazione di talenti in Spagna e la mobilità del personale di ricerca, agevolando l'assunzione di personale straniero e la possibilità di una doppia assegnazione nel nostro paese e all'estero.

Inoltre, i cinque anni del personale di ricerca degli organismi pubblici di ricerca (OPIS) valuteranno e riconosceranno per la prima volta tutti i meriti di ricerca precedentemente realizzati nel settore pubblico e in qualsiasi università, sia in Spagna che all'estero. Finora, i cinque anni hanno riconosciuto solo l'esperienza negli IPO del nostro paese.

Inoltre, la norma ridefinisce il contratto del ricercatore distinto per attirare personale scientifico di prestigio in Spagna.

Più riconoscimenti al personale di ricerca

Il personale tecnico degli Organismi Pubblici di Ricerca acquisisce nuovi diritti, come la possibilità di mobilità professionale, di tirocini formativi temporanei o di collaborazione in aziende tecnologiche.

Da parte loro, le comunità autonome sono invitate a incorporare specifiche categorie di ricercatori sanitari nel loro personale statutario e a sviluppare la loro carriera professionale in termini simili a quelli del resto del personale di ricerca.

Riduzione degli oneri amministrativi e promozione del trasferimento di conoscenze

Un altro asse del progetto di legge è volto a ridurre gli oneri amministrativi nel settore della IDI. Ad esempio, in materia di sovvenzioni pubbliche, la norma introduce misure per facilitare sia la procedura di concessione degli aiuti sia quella di giustificazione da parte dei beneficiari.

La norma mira anche a rafforzare il trasferimento di conoscenze, una delle carenze del sistema di I+D+I spagnolo, attraverso nuovi meccanismi. Uno di questi è il riconoscimento del sessennio di trasferimento per incentivare il trasferimento diretto della conoscenza e dell'innovazione generate nel settore pubblico alle imprese e alla società.

Altri meccanismi inclusi nel testo sono lo sviluppo dell'acquisto pubblico di innovazione e il permesso alle amministrazioni pubbliche di investire e coinvestire in società commerciali, come fanno i paesi più avanzati, dove il settore pubblico è un operatore imprenditoriale che investe e stimola gli investimenti privati in I+D+I.

La riforma della legge prevede anche la creazione dell'Agenzia spaziale spagnola, con una componente dedicata alla sicurezza nazionale, per dirigere lo sforzo in materia spaziale, coordinare in modo efficiente i diversi organismi nazionali con responsabilità nel settore spaziale e unificare la collaborazione e il coordinamento internazionale.

L'Agenzia spaziale spagnola sarà incaricata di elaborare una strategia spaziale spagnola e la legge prevede che la sua posizione sarà promossa sulla base, tra l'altro, di principi di coesione sociale e territoriale, il miglioramento del funzionamento dei servizi pubblici e la lotta contro lo spopolamento.

Parità di genere

La norma mira anche a risolvere le principali disuguaglianze di genere che persistono nell'ambito della I+D+I. Per la prima volta darà certezza giuridica alla parità di genere nel sistema della scienza, della tecnologia e dell'innovazione, garantendo un duplice approccio, la prospettiva di genere costituisce l'asse trasversale degli strumenti di pianificazione degli attori pubblici nel settore della scienza, della tecnologia e dell'innovazione, mentre vengono attuate azioni specifiche.

Pertanto, gli attori pubblici dovrebbero disporre e valutare annualmente un piano per la parità di genere e disporre anche di protocolli contro le molestie sessuali e per motivi di genere o di orientamento sessuale.

È inoltre prevista la creazione di un marchio per la parità di genere nella I+D+I per gli istituti che attestano il raggiungimento di criteri di eccellenza in questo settore, oltre all'obbligo di attuare misure per eliminare le discriminazioni di genere e integrare la dimensione di genere nei progetti di I+D+I.

In questo senso, sarà anche garantita la parità nei processi di selezione e valutazione per coloro che conciliano e si incoraggia la promozione di misure di azione positiva. Inoltre, viene riconosciuto il ruolo fondamentale della divulgazione scientifica e dell'istruzione nel promuovere il cambiamento socioculturale e la corresponsabilità.

Traduzione di Francesca Usai