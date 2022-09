Gli studenti della scuola materna, primaria e secondaria impareranno la programmazione informatica a partire dall'anno scolastico 2022-2023

Il ministro dell'istruzione e della formazione professionale ha partecipato oggi al seminario internazionale 'Educazione per il XXI secolo in America Latina e nei Caraibi: prosperare, competere e innovare nell'era digitale', organizzato dall'Organizzazione degli Stati Iberoamericani (OEI) e dalla Banca Interamericana di Sviluppo (BID).

Durante il suo discorso, il ministro ha difeso la necessità di imparare dalla pandemia per ottenere il meglio dalla digitalizzazione nel sistema educativo.

“Il frutto della pandemia abbiamo dovuto accelerare la trasformazione digitale nel campo dell'istruzione. Questa brusca immersione ha rivelato importanti lacune, alle quali dobbiamo dare una risposta in modo tranquillo e tranquillo. Tra le altre questioni, ci siamo imbattuti in importanti lacune” socio-economiche, ha detto il ministro nella sua introduzione. “Abbiamo imparato che la trasformazione digitale ci richiede la massima preparazione”, ha aggiunto.

“Questo nuovo paradigma tecnologico non è un fine in sé, ma dobbiamo usarlo come uno strumento straordinario per raggiungere le priorità che già avevamo per il nostro sistema educativo, come raggiungere la piena scolarizzazione nelle fasi obbligatorie, ridurre l'abbandono scolastico precoce, aumentare la qualità e la profondità delle conoscenze che i giovani stanno acquisendo attraverso la motivazione e migliorare le competenze digitali dei nostri insegnanti”, ha concluso.

In questo senso, il Ministero dell'Istruzione e della Formazione Professionale ha lanciato una riforma educativa che include la competenza digitale tra le 8 competenze chiave che gli studenti devono acquisire. Inoltre, a partire dall'anno scolastico 2022-2023, lancia il Piano Codice Scuola 4.0 in base al quale tutti gli studenti dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria impareranno la programmazione informatica. La digitalizzazione è anche al centro della nuova formazione professionale promossa dal Ministero, sia nelle metodologie che nelle risorse educative e nella creazione di nuove lauree. Si sta anche lavorando al miglioramento della competenza digitale degli insegnanti e alla promozione di cambiamenti nelle metodologie pedagogiche.

