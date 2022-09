Trasformazione digitale, transizione energetica... questa è la strategia Canaria di FP Dual approvata dal governo regionale

Questo accordo rende le isole la prima comunità autonoma della Spagna ad avere un documento che sviluppa la Legge Organica 3/2022, di Ordinamento e Integrazione della FP. Vi hanno partecipato quattro dipartimenti dell'Esecutivo autonomo: Istruzione, Occupazione, Turismo e Agricoltura, che offrono diverse forme di formazione.

L'IFP duale combina i processi di insegnamento e di apprendimento nell'impresa e nell'istituto di istruzione ed è caratterizzata da un'alternanza generale. I progetti realizzati in questa modalità mirano a fornire agli studenti la formazione specializzata e polivalente necessaria e ad avvicinare gli insegnamenti del l'IFP alla realtà socioeconomica del mercato del lavoro per rispondere alle esigenze di sviluppo personale e di qualificazione dei diversi settori produttivi.

Scopo di questo strumento è migliorare la qualificazione delle persone e la competitività delle imprese, nonché adeguare la formazione specializzata alle esigenze immediate del mercato delle Canarie, in particolare delle attività legate all'economia blu, trasformazione digitale, transizione energetica, industrie creative o economia sanitaria. In definitiva, accelerare la transizione verso un modello di istruzione permanente lungo tutto l'arco della vita delle persone e un maggiore legame con i contratti di lavoro.

Tra gli obiettivi strategici di questa iniziativa figurano la definizione di un modello permanente di IFP duale nelle Canarie; la promozione del l'interesse di questa modalità presso le imprese; il coinvolgimento degli insegnanti in questi corsi; la garanzia della qualità del l'apprendimento; dotare le isole di una normativa propria e stabile in materia; aumentare la valutazione di questo tipo di titoli da parte della società e incoraggiarne l'uso mediante contratti di lavoro.

L'impulso all'FP Dual è un impegno assunto all'inizio dell'attuale legislatura e un obiettivo fissato nell'Agenda 2030 delle Canarie per lo sviluppo sostenibile.

Registra già passi importanti dal 2019, come un aumento dei gruppi da 103 nel 2020-2021 a 122 nel 2021-2022 e a 205 nel 2022-2023. Inoltre, l'assegnazione per la prima volta di borse di studio in questa modalità formativa durante l'anno scolastico 20/21 a favore di circa 1.000 studenti con un budget di 500.000 euro, L'importo è quintuplicato, raggiungendo i 3 milioni di euro nel periodo di insegnamento appena terminato. All'inizio di questa legislatura partecipavano alla FP Dual 733 aziende, che nel 2020-21 erano 1.098 fino a raggiungere la cifra di 1.373 nel 2021-22.

Attraverso la completa estensione al l'intera IFP della duplice natura, che combina processi di insegnamento e di apprendimento in alternanza tra il centro di formazione e l'impresa, il documento firmato mira a qualificare i giovani con l'obiettivo di facilitare l'inserimento professionale al fine di mantenere la tendenza al calo della disoccupazione tra le persone di età inferiore ai 25 anni, un calo del 12% in maggio rispetto al mese di aprile dopo cinque mesi di riforma del lavoro.

Traduzione di Francesca Usai