Workshop online gratuiti e consulenza personalizzata sulla digitalizzazione commerciale per andare verso l'Industria 4.0 e 5.0

Il Ministero del Turismo, dell'Industria e del Commercio delle Canarie sovvenziona un programma rivolto ai responsabili dei processi di digitalizzazione, commercializzazione, marketing o internazionalizzazione delle imprese industriali nelle Canarie. L'iscrizione a questi workshop, gratuita e online, inizierà lunedì prossimo, 5 settembre. Questa iniziativa mira a promuovere la trasformazione digitale delle industrie delle isole Canarie, sostenendo il suo processo di internazionalizzazione attraverso l'efficace sfruttamento dei nuovi mercati virtuali che consentono di espandere nuove nicchie e canali di business non scoperti finora. A tal fine, questa formazione, impartita da consulenti tecnologici e commerciali specializzati, incorpora metodi di apprendimento pratici e proattivi nell'individuazione di nuove opportunità di business per le industrie in aspetti come gli ambienti di business digitali; le modalità di intelligenza assistita per il supporto al cliente; la delocalizzazione e la mobilità, o i big data e i progressi dell'intelligenza artificiale nel settore commerciale, tra gli altri. Il termine per l'iscrizione sarà aperto il prossimo lunedì, 5 settembre, alle 9:00, e terminerà il giovedì, 15, alle 14:00. La formazione sarà gratuita e sarà fornita online, in formato webinar e con un servizio di tutoraggio e consulenza per ogni partecipante. A questo programma può partecipare chiunque occupi una posizione di responsabilità relativa ai processi di digitalizzazione, commercializzazione, marketing o internazionalizzazione in un'azienda industriale situata nelle Canarie. Tutte le informazioni relative al Programma sono disponibili al seguente indirizzo web: https://asinca.com/p/talleres-40.

