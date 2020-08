El calor no da tregua en Canarias: suben las temperaturas mínimas este jueves

Canarias tendrá este jueves mucho calor y predominio de cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes medias la primera mitad del día, además de calima que afectará principalmente a medianías y zonas altas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La previsión agrega que las temperaturas mínimas experimentarán un ascenso generalizado y que las máximas oscilarán de ligero a moderado descenso en Lanzarote y Fuerteventura, y con pocos cambios o en ligero ascenso en el resto de islas. Se superarán los 37ºC, con valores nocturnos por encima de los 28ºC en numerosos puntos de la geografía del archipiélago.

El viento soplará del nordeste de flojo a moderado, girando a componente este y aumentando en las medianías y cumbres.

La previsión de la Aemet para este jueves, por islas, es la siguiente:

LANZAROTE

Predominio de cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes medias durante la primera mitad del día. Calima. Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero ascenso. Máximas en descenso moderado, aunque aún se superarán los 34ºC en el interior y costas sur, donde las mínimas no bajarán de 25ºC. Viento del nordeste flojo a moderado, intensificándose por la tarde, especialmente en zonas de interior.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):

Arrecife 25 35

FUERTEVENTURA

Predominio de cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes medias durante la primera mitad del día. Calima. Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero ascenso. Máximas en ligero a moderado descenso, aunque aún se superarán los 34ºC en el interior y litorales sur y oeste, donde las mínimas no bajarán de 26-28ºC. Viento del nordeste flojo a moderado, intensificándose por la tarde especialmente en zonas de interior y en la Península de Jandia. De madrugada, en la vertiente oeste, probables rachas fuertes de componente este.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):

Puerto del Rosario 26 34

GRAN CANARIA

Poco nuboso o despejado con intervalos de nubes medias durante la primera mitad del día. Calima que afectará principalmente a medianías y zonas altas. Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso, más acusado en en nordeste de la isla y máximas con pocos cambios o en ligero ascenso. Se superarán los 37ºC en medianías y en litorales oeste, sur y sudeste. En medianías del sur y en la cuenca de Tejeda se podrán superar los 40ºC en las horas de más calor. Solo en el litoral norte no llegarán a los 34ºC de forma generalizada. Las mínimas serán altas, en el interior sur no se bajará de los 30-32ºC. Viento del norte a nordeste flojo a moderado, intensificándose por la tarde, especialmente en los extremos noroeste y sureste. En medianías y cumbres predominio de la componente este. Brisas en costas norte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):

Las Palmas de Gran Canaria 25 30

TENERIFE

Poco nuboso o despejado con intervalos de nubes medias durante la primera mitad del día. Calima que afectará principalmente a medianías y zonas altas. Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso, que será más acusado en el área Metropolitana y máximas con pocos cambios o en ligero ascenso. Se alcanzarán los 37ºC en medianías, y de forma más puntual en litorales oeste, sur y este. Solo en el litoral norte no llegarán a los 34ºC de forma generalizada. Las mínimas serán altas, en medianías del oeste, sur y este no se bajará de los 26-28ºC. Viento del nordeste flojo a moderado, más intenso a última hora de la tarde, cuando no se descartan rachas en el extremo noroeste y vertiente sureste. En zonas altas viento flojo de nordeste, girando a componente este moderado a partir de mediodía. Brisas en costas norte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):

Santa Cruz de Tenerife 27 37

LA GOMERA

Poco nuboso o despejado con intervalos de nubes medias durante la primera mitad del día. Calima que afectará principalmente a medianías y zonas altas. Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso y máximas con pocos cambios o en ligero ascenso. Se alcanzarán los 37ºC en medianías y zonas altas, y de forma más puntual en litorales oeste, sur y este. Solo en el litoral norte no llegarán a los 34ºC de forma generalizada. Las mínimas serán altas, por encima de los 25ºC. Viento de componente norte flojo a moderado, girando a componente este en cumbres. No se descartan rachas en el extremo noroeste a última hora. Brisas en costas norte y sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):

San Sebastián de La Gomera 27 37

LA PALMA

Poco nuboso o despejado con intervalos de nubes medias durante la primera mitad del día. Calima que afectará principalmente a medianías y zonas altas. Temperaturas mínimas en ascenso moderado, que será más acusado en cumbres, y máximas con pocos cambios o en ligero ascenso. Se alcanzarán los 37ºC en medianías y zonas altas, y de forma más puntual en el litoral oeste. Solo en el litoral este no llegarán a los 34ºC de forma generalizada. Las mínimas serán altas, por encima de los 26-28ºC en medianías. Viento del nordeste flojo a moderado, girando a componente este en medianías y cumbres. Brisas en costas nordeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):

Santa Cruz de La Palma 27 33

EL HIERRO

Poco nuboso o despejado con intervalos de nubes medias durante la primera mitad del día. Calima que afectará principalmente a medianías y zonas altas. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Se alcanzarán los 37ºC en medianías, y de forma más puntual en litorales sur y este. Solo en el litoral norte no llegarán a los 34ºC de forma generalizada. Las mínimas serán altas, por encima de los 25ºC. Viento del nordeste flojo a moderado, intensificándose por la tarde. En medianías y cumbres predominio de la componente este. Brisas en costas norte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):

Valverde 28 33

