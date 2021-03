Ciclogénesis y calima: la entrada triunfal de la Semana Santa en Canarias

El acercamiento de una vaguada atlántica va a interaccionar con una ciclogénesis subtropical justo en el entorno de Canarias, por lo que se prevén precipitaciones, generalmente débiles, durante este fin de semana, aunque todavía existe cierta incertidumbre, como apunta la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La formación de un área de baja presión en el marco del Archipiélago puede considerarse una ciclogénesis, es decir, la creación de un ciclón. "Vamos a acabar el mes de marzo y con esta interacción, que es bastante llamativa", apunta la Aemet.

Sin embargo, este fenómeno que podrá traer agua puede, o no, limpiar el polvo suspensión que se cierne sobre las Islas desde comienzos de semana. "Lo que puede pasar es que haya una recirculación sobre el episodio y, si hay precipitaciones, se creen deposiciones húmedas, las denominadas lluvias de barro", apunta. Por otro lado, no hay mal que por bien no venga, ya que una vez que ya pase la entrada del este, "que pensamos que puede ser el sábado", puede que el ambiente terroso se limpie.