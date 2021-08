El Parque Marítimo de Vallehermoso abre sus puertas este verano, aunque llega "demasiado tarde", según Iniciativa por la Gomera (IxLG)

La portavoz de Iniciativa por la Gomera (IxLG) en el comité local de Vallehermoso, Patricia Sánchez, se congratula ante la apertura del Parque Marítimo este verano: "Es una buena noticia que los vecinos, vecinas y visitantes puedan disfrutar de este espacio de ocio. Sin embargo, llega demasiado tarde como es uso y costumbre por parte de la gestión del gobierno insular”, sentencia en un comunicado de prensa.

Desde Iniciativa por la Gomera (IxLG) consideran que la política empleada en el municipio de Vallehermoso por parte de la gestión de Curbelo muestra un "rotundo fracaso año tras año". "Lo peor de todo es que no hay ningún tipo de interés en ponerle solución. El modelo de licitación de todo el espacio es un auténtico fracaso porque el coste de la piscina no es asumible para las pequeñas y medianas empresas del municipio o de la isla. Nuestros compañeros siempre han insistido en la necesidad de que se licite el Bar Restaurante y la piscina la asuma la administración pública, ya sea solo el Cabildo o también en convenio de colaboración con el Ayuntamiento, pero a nuestros gobernantes locales e insulares no les interesa el desarrollo local o están subordinados a lo que les digan desde la Villa”, manifiesta Sánchez.

Desde Iniciativa por La Gomera se recuerda que desde el año pasado se solicitó por parte del consejero vinculado a la formación, Aarón Rodríguez Ramos, una visita a las instalaciones del Parque Marítimo y solicitud que hasta la fecha no ha sido siquiera contestada, "lo que es un ejemplo más de la falta de transparencia y calidad democrática por parte de ASG, fuerza que gestiona la máxima institución insular", apuntan en un comunicado de prensa.

Asimismo el partido rectifica al haber manifestado, tanto en redes sociales como en prensa, que "dudaba de la apertura del Parque Marítimo durante el presente año". "Si bien es cierto que se ha errado, los motivos de sospecha sobre su apertura están más que avalados tras más de 20 años de engaños y desengaños sobre la gestión del espacio".

“No dejaremos de reclamar que este espacio se pueda disfrutar durante todo el verano para futuras ocasiones. Es un reclamo económico importante para nuestro municipio y no podemos permitir que la gestión obsoleta y corta de miras de ASG impida su desarrollo”, concluye la portavoz del comité local.