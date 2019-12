CCOO pide al Cabildo de Lanzarote que amplíe las plantillas de los centros de menores

Los representantes de los trabajadores de los centros de menores de Lanzarote han pedido al consejero de Bienestar Social del Cabildo de la isla, Marcos Bergaz, la necesidad de mejorar los pliegos de contratación que serán elaborados en el año 2020, especialmente en lo que se refiere a la necesidad de ampliar las plantillas.

El encuentro celebrado tenía como fin exponer las necesidades y preocupaciones en materia laboral de cara a la elaboración de los pliegos de contratación y concesión de los servicios con la encomienda de gestión que se iniciarán en el próximo año 2020, según informó la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO).

Así, los delegados plantearon incluir en los pliegos el aumento del número de personal educativo, personal de limpieza, de cocina y de mantenimiento, ya que apuntaron que los recortes en los pliegos de 2015 "habían disminuidos considerablemente, afectando a la calidad de los servicios que se prestan a los menores con medidas de protección".

Otra de las peticiones que se hicieron fue la de que en el siguiente concurso "pongan en valor y prioricen los proyectos educativos que presenten las empresas y que la resolución no obedezca a motivaciones exclusivamente económicas". Además reclamaron la inclusión del plus de insularidad recogido en el convenio marco del sector y que aún no se abona dentro de los pliegos actuales.

Finalmente, desde el sindicato se resaltó la disposición de Marcos Bergaz en cuanto a la realidad actual de los centros y a la situación de los menores en la isla, por lo que esperan que las propuestas de mejora y necesidades presentadas se vean reflejadas en los documentos de pliegos y en el día a día de la actividad laboral.