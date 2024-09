Gandia exigeix a la Conselleria un nou col·legi després de quedar 86 xiquets sense plaça en Primària

L'Ajuntament de Gandia demanarà a la Conselleria d'Educació la creació d'un nou col·legi a la ciutat després d'haver començat el curs i quedar-se 86 xiquetes i xiquets sense plaça en els diferents nivells d'educació Primària.

La regidora d'Educació, Esther Sapena, va convocar aquesta setmana amb caràcter extraordinari el Consell municipal escolar, que ella presideix i que integra representants dels centres educatius públics i concertats de Gandia, sindicats, AMPES, associacions veïnals, grups polítics i Consellleria d’Educació (que no hi va assistir). L'objectiu, segons explica Sapena, era “buscar possibles solucions a la situació dels 86 xiquets de tots els nivells de Primària que que a hores d’ara no tenen plaça en cap centre educatiu, i poder traslladar-les a conselleria, que és qui té les competències en escolarització i l’obligació legal de garantir una plaça educativa per a tots els xiquets i xiquetes que la sol·liciten”.

Sapena ha informat que, amb xifres d’aquest divendres mateix, de les 487 sol·licituds de matriculació escolar fora de termini, 280 corresponen a Infantil i Primària; 159 tenen vacant; 12 esperant a que se’ls oferisca plaça (acaben d’arribar aquesta setmana); 23 sol·licituds de petició de canvi i 86 no caben als centres de la ciutat.

A hores d’ara, s’ha demanat l’obertura d’aula en 1r, 4t i 6é. Però caldrà obrir-ne una altra de 2n, 3r i 5é, el que consideren que és “un centre complet”. Davant aquesta situació la regidora ha obtingut el suport del Consell escolar “a l’hora de sol·licitar a la Conselleria que agilitze tot el possible l’obertura de les aules necessàries per poder escolaritzar amb el personal i els recursos necessaris que atenguen correctament l’alumnat de les mateixes. I, amb previsió suficient, l’obertura d’un nou centre d’Infantil i Primària per al proper curs, per tal de garantir les vacants necessàries per a tots els xiquets i xiquetes de la nostra ciutat en el procés ordinari de matriculació. L’Ajuntament té espais suficients a la ciutat per habilitar aules provisionals, però ha de ser en paral·lel a la construcció d’un nou col·legi”.