L'Ajuntament de Gandia alerta a Conselleria que el seu sistema educatiu públic “no pot assumir més places en Primària”

La regidora d’Educació, Esther Sapena, ha fet un balanç del procés d’escolarització pendent a Gandia, una vegada finalitzada la primera setmana del curs nou 2024-2025.

Així, tot i que dilluns passat més de 10.200 alumnes començaren el curs, hi havia 459 alumnes que feren la seua inscripció al llarg dels mesos d’estiu, fora del termini ordinari, i no pogueren incorporar-se el passat 9 de setembre per diversos motius. “En primer lloc, el retard per part Conselleria d’Educació en l’inici del procés de matriculació, retardant-lo més d’un mes respecte als altres cursos (del 20 d’abril fins al 30 de maig moment en què començava la presentació de sol·licituds) i allargant la matriculació fins al 31 de juliol, per la qual cosa a hores d’ara els centres han hagut de començar curs matriculant, en la càrrega afegida que açò suposa i el retard en poder saber quantes vacants tenien” afirma Sapena.

Segons ha explicat la regidora, el segon problema ha estat la falta de previsió de matrícula sobrevinguda que la Conselleria no ha tingut en compte, “ja que per determinar la quantitat d’aules necessàries sols té en compte la natalitat i el padró i no el fet que els últims anys més de 1.000 alumnes han arribat a la nostra ciutat fora del període ordinari de matrícula i que la ràtio de la ciutat ja estava quasi completa a final del curs anterior”.

95 alumnes que no caben en Primària

Dels 459 alumnes que van sol·licitar plaça a l’estiu, fora del període de matriculació ordinari, 264 son d’Infantil i Primària i a hores d’ara ja s’ha oferit plaça a 143 (26 són sol·licituds de canvi en Infantil), que podran incorporar-se els pròxims dies al seu centre en el moment en el qual formalitzen la matrícula, però encara queden 95 alumnes els quals no tenen plaça vacant i per als quals la conselleria d’Educació haurà d’obrir noves aules en els centres públics, que son els que hauran d’assolir aquesta situació. La previsió és que l’administració autonòmica haja d’obrir com a mínim 5 aules d’infantil i primària, “pràcticament un col·legi nou, perquè no hi ha places a tots els nivells de primària”.

La resta d’alumnat de matrícula fora de termini son: 165 de secundària i 30 de batxiller, dels quals ja s’ha oferit vacant a 112 i 18 son sol·licituds de canvi de centre, per la qual cosa en queden 65 per matricular. Al juliol ja es va obrir una aula de 1r d’ESO en l'IES Ausiàs March i en els pròxims dies s’espera poder oferir vacant als 65 alumnes. La resta es cobrirà conforme vagen eixint les vacants.

“Una situació molt complicada, per a la qual no tenim competències a nivell municipal, però que des del departament d’Educació intentem pal·liar ajudant amb tota la informació les famílies afectades. Però cal insistir que depèn íntegrament de la Conselleria d’Educació, que és qui adjudica places i decideix on i quan obrir-ne noves”.

On sí que hi ha vacants és en Infantil de tres anys, amb la qual cosa la regidora alerta de la temptació de reconvertir, tant aquests espais, com els destinats a l’ensenyament musical, biblioteca, etc... “Els nostres centres públics no haurien de suplir la falta d’aules en primària a costa d’espais que no reuneixen les condicions o minvant les activitats complementàries. Tampoc el professorat actual pot fer-se càrrec de l’alumnat sobrevingut per falta de previsió; calen mestres de reforç i especialistes que atenguen l’alumnat amb necessitats especials i/o de compensació educativa”.

Escoles infantils municipals

Pel que fa a la Xarxa d’escoletes municipals, 398 alumnes han iniciat el curs escolar, amb un període d’adaptació respectuós i flexible que transcorrerà fins al pròxim dia 16 de setembre. Queden 20 places vacants i s’han oferit places a tots els alumnes que l’han sol·licitat. L’únic llistat d’espera que existeix és d’aquelles famílies que han presentat sol·licitud fora de termini i que no han acceptat la plaça a l’escoleta que se’ls ha oferit i estan a espera que es produïsca alguna baixa en aquella escoleta que volen. Totes les persones que es matricularen dins el termini estan ja incorporades.

Altre fet que ha obligat a renunciar a algunes famílies que fora de termini presentaven la seua sol·licitud, és que la Conselleria va anunciar la gratuïtat del tram 0-3 anys, “però el que no va dir, és que aquesta gratuïtat sols és per als xiquets i xiquetes que feren la seua inscripció dins del procés ordinari de matrícula, pel que totes les famílies que sol·liciten plaça després de la matriculació ordinària (recordem que en son moltes a la nostra ciutat) hauran de pagar el cost total de l’escoleta”.

D’altra banda, està previst que al llarg del mes de setembre es creen baixes (pel fet que cada any es produeix aquesta situació) i en eixe moment es realitzaran els canvis d’escoleta que estiguen sol·licitats i que siguen possibles. «“Encetem curs amb un programa educatiu basat en la coeducació amb més personal que mai, cada nivell comptarà amb 3 tutores i en la implementació de les noves metodologies basades en el treball per racons o ambients que posen en el centre als xiquets i xiquetes”, ha recordat la regidora d’Educació.