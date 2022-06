Pedro San Ginés, tras su absolución en el caso Desaladora: “Nada resarcirá la honorabilidad mancillada durante años”

El expresidente del Cabildo de Lanzarote Pedro San Ginés (Coalición Canaria) ha expresado su satisfacción tras ser absuelto, junto al resto de acusados, en el llamado caso Desaladora, por el que se sentó en el banquillo por un presunto delito de prevaricaron al ordenar la inacutación de dicha infraestructura.

Absueltos el expresidente del Cabildo de Lanzarote y el resto de procesados por el caso de la desaladora de Montaña Roja

La sentencia hecha pública este martes no entra en el fondo del asunto y no analiza si San Ginés, Francisco Perdomo (exsecretario del Cabildo y del Consejo Insular de Aguas) y José Juan Hernández Duchemín (exgerente del Consejo de Aguas) prevaricaron o no porque la juez concluye que, en realidad, ya no hay ninguna acusación válida contra ellos.

San Ginés, tras conocer la sentencia, ha dado una rueda de prensa para exponer “una serie de consideraciones” respecto a las acusaciones contra él. En primer lugar, ha afirmado que durante 8 años fue sometido a un“ juicio paralelo por parte de ciertos medios de comunicación afines al PSOE” que le juzgaron y sentenciaron “ignorando por completo la presunción de inocencia a la que todo el mundo tiene derecho”. Según San Ginés, han corrido “ríos de tinta y horas y horas radiofónicas abundando en mi culpabilidad, tratándome como a un delincuente y negándome cualquier tipo de defensa ante la opinión pública”.

A continuación se ha dirigido a Dolores Corujo, de quien dice no esperar disculpas. En opinión de San Ginés, la actual presidenta del Cabildo lanzaroteño “no ha perdido ocasión en prácticamente todas sus intervenciones” en los medios y en los debates plenarios institucionales “durante todo su mandato para hacer su juicio paralelo con sentencia condenatoria, y especialmente durante la campaña de las elecciones de mayo de 2019”. Afortunadamente, añade, “el tiempo pone a cada uno en su sitio”.

Sin embargo, prosigue, “nada resarcirá la dignidad y la honorabilidad mancillada durante ocho años”.

Por último, San Ginés ha agradecido “a la gran mayoría los profesionales de los medios de comunicación, que sí han informado manteniendo la imparcialidad en todo momento”.

Sobre la sentencia

El expresidente lanzaroteño destaca que el veredicto le dio la razón y corroboró que la acusación “no solo no estaba legitimada, sino que acusó con temeridad y mala fe, condenándola por ello en costas”.

“Me queda la satisfacción -añade- de que el juicio sí ha servido para que al menos un agente fundamental en el sistema judicial español, como es la Fiscalía, haya entrado en el fondo con fundamentada petición de absolución, tal y como ya había hecho hacía más de 4 años, pero ahora con muchos más elementos de juicio tras escuchar a peritos y testigos durante 4 días, y así lo refleja la sentencia absolutoria”.

Por último, añade San Ginés que “es falso lo que dicen los voceros mediáticos de Corujo, cuando aseguran que la Fiscalía cambió de opinión en el juicio, y existe la prueba de que mienten, porque ya han transcurrido 4 años desde que en mayo de 2018 la Fiscalía solicitó oficialmente el sobreseimiento de la causa, meses antes de que en noviembre de 2018 (6 meses antes de las elecciones), Jerónimo Alonso decretara la apertura del juicio de oral, que finalmente resultó sin acusación legitimada según sentencia, y lo hizo por entender lo contrario que la Fiscalía, esto es, que sí existían clarísimos indicios de la comisión de los delitos por los que se me acusaba. Es obvio, a la vista de esta sentencia, que su señoría lo entendió mal”.

En definitiva, concluye, “más allá de mi absolución, lo que verdaderamente importa y afecta a la ciudadanía son las dos consecuencias básicas de aquella acción: primera, agua más barata suministrada legalmente a 6.000 vecinos, y, segunda, el pago de un nuevo canon al Consorcio del Agua, que sufraga la subvención del agua al sector primario”.

Pase lo que pase, finaliza, “mi conciencia está impoluta, mis bolsillos cada vez más vacíos, que mi escaso patrimonio proviene exclusivamente de mi salario, y que mi voluntad y moral para seguir aportando lo que esté en mi mano para construir una Lanzarote mejor y una sociedad más feliz y consciente, está intacta a pesar de todo”.