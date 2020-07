El Hospital General de La Palma ya realiza las PCR de la Covid-19

El Hospital General de La Palma realiza desde este sábado las pruebas PCR para determinar casos de Covid-19. La gerente del centro hospitalario, Mercedes Coello, explica que hasta ahora las determinaciones tenían que enviarse al Hospital Universitario de Canarias (HUC) y los resultados “siempre tenían un día de retraso”.

“En estos momentos ya tenemos datos al día de las PCR. Este sábado ha sido el primer día que hemos asumido la realización de las PCR con nuestros propios medios, lo que es un motivo de gran satisfacción”, subraya Coello, y celebra que “llevamos 18 días consecutivos de maravillosos ceros”. Pero, insiste, “por favor no deben confiarse. He visto que en otros lugares, e incluso en islas vecinas, ya tienen algún positivo, y es que no me canso de decirles que tenemos que retomar la vida y la economía, pero que debemos cuidarnos y cuidar”. “Debemos ser serios y estrictos con el uso de la mascarilla y la higiene de manos. No podemos relajarnos”, remarca.

Recuerda a la población que si alguna persona tiene síntomas compatibles con la Covid-19 debe llamar al 012 para pedir cita con su médico de cabecera.