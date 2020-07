Qadri consigue un acuerdo para controlar y erradicar la cochinilla mexicana en La Palma

El diputado del PP por La Palma, Jacob Qadri, ha valorado positivamente que se acepte la enmienda de adhesión a la Proposición No de Ley que presentó el PSOE sobre el sector productivo de la cochinilla en Canarias, y en la que desde el Grupo Popular se pedía que se hiciese extensiva a otros cultivos como: los higos, las almendras, y la caña de azúcar. “Unos cultivos que aún no tienen ficha financiera dentro del POSEI, y que es necesario si queremos garantizar su continuidad en Canarias”, explica el diputado. Además, ante el proceso de revisión de la Política Agraria Común de la Unión Europea, PAC, Qadri sostiene que “no podemos dejar que una posible reducción del POSEI afecte a la producción agrícola del archipiélago, que ya se beneficia de ello, ni que tampoco afecte a la posible introducción de nuevos cultivos”.

El diputado palmero ha mostrado su satisfacción después de que haya conseguido un acuerdo para combatir la plaga de la cochinilla mexicana, “cuyas consecuencias afectan a los agricultores de 10 municipios palmeros, y si no tomamos medidas hará que desaparezcan las tuneras en nuestra isla”. Y recuerda que “en los últimos años este cultivo ha generado un entorno de cierta economía al que no podemos ni debemos dar la espalda en estos momentos tan complicados”. Por eso también defiende la activación de un plan para recuperar el cultivo de la tunera en La Palma, tanto en las fincas abandonadas como en las nuevas plantaciones, y afirma que su aprovechamiento va mucho más allá de su fruto, ya que también existen gamas de productos que derivan de ella para la industria cosmética, y alimentaria. “Por lo que ahora debemos trabajar en la elaboración de un buen plan que nos ayude a conseguir que esta actividad sea atractiva para muchas personas que se dedican a la agricultura, y que quieren diversificar y buscar nuevos cultivos”, explica. Por todo ello, pide al Gobierno de Canarias que tome las medidas adecuadas, y sostiene que “si queremos potenciar y dotar de más medios al cultivo de la cochinilla, no podemos tener en La Palma una plaga descontrolada que destruye por completo esta planta y todo lo que produce”.