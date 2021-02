CC sostiene que el Ayuntamiento de Los Llanos en 2020 destinó 96.499 euros a propaganda del grupo de Gobierno y 70.209 a obras de mejoras de colegios

Coalición Canaria (CC), en una nota de prensa, señala que el grupo de Gobierno (PP) del Ayuntamiento Los Llanos de Aridane “salta de la discrepancia política al ataque personal al portavoz de CC”.

Indica que “el grupo popular en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane en los últimos tiempos está reaccionando a las diferencias de opinión política con el portavoz de Coalición Canaria (Francisco Montes de Oca) con un ataque personal pretendiendo poner en duda el honor de las personas con la intención de generar daño personal”.

Añade que “en todo momento los representantes de Coalición Canaria en el Consistorio circunscriben sus declaraciones en torno a los datos objetivos y contrastables que son proporcionados por el propio Ayuntamiento, en el caso que nos ocupa mediante el estado de ejecución del presupuesto municipal, evitando en todo momento personalizar el debate. Por el contrario los representantes del grupo de Gobierno pretenden demostrar que algo es falso, no aportando el mismo tipo de pruebas que aporta Coalición Canaria, sino intentado difamar a quien lo dice mediante el ataque personal. Coalición Canaria siempre ha estado dispuesta a discutir los hechos, pero no los aspectos personales de quien piensa diferente”, subraya.

En la nota de CC se apunta que el pasado jueves “el portavoz del PP en materia de obras municipales, como respuesta a la nota de prensa de Coalición Canaria en la que afirmábamos que la inversión en obras de mejora y mantenimiento de colegios ha sido insuficiente, reaccionó con unas declaraciones en varios medios de comunicación, en las que acusaba al portavoz de Coalición Canaria ‘de falta de seriedad, de falta de responsabilidad y de engañar a la ciudadanía’. Con similares acusaciones se posicionó la señora alcaldesa en las redes sociales. De esta manera se pone en evidencia una falta de talante democrático para encajar la crítica y nula capacidad de autocrítica”.

Ante esta actitud “del todo deplorable”, se agrega en la nota de CC, “el portavoz de Coalición Canaria no va a caer en la provocación contribuyendo a enfangar el debate político actuando de la misma manera que los representantes del grupo de Gobierno. Por el contrario se limita a ratificarse en los datos publicados que han sido obtenidos de los estados de ejecución del presupuesto municipal a 31 de diciembre del año 2020 y los compara con los de 2019 en la misma fecha, concretamente en la partida presupuestaria de reformas y mejoras de los centros de educación primaria. Así en la contabilidad municipal del año 2019 consta que a este tipo de obras el Ayuntamiento destinó 54.394,85 euros y en el año 2020, 70.209,83 euros, con lo cual algo no cuadra en esas manifestaciones en las que se afirmaba que el Ayuntamiento había triplicado la inversión en los colegios, de haber sido así en el año 2020 habrían tenido un gasto en esa materia de 163.184,55 euros algo que es demostrable que no es cierto”.

Por otro lado, señala, “nos acusan de practicar la demagogia, tachando las propuestas que hemos realizado de peticiones económicas sin base realista. No se entiende que a alguien le parezca mal que Coalición Canaria haga propuestas de destinar el dinero de los contribuyentes a mejora de los colegios y sin embargo justifiquen destinar 125.997,71 euros y 96.499,30 euros, respectivamente, a publicidad y propaganda del grupo de Gobierno en los años 2019 y 2020”.

“Si algo de lo que se manifiesta por parte del portavoz de Coalición Canaria se demuestra que no es cierto, el mismo está dispuesto a pedir disculpas públicamente, pero para ello previamente se han de aportar las pruebas que así lo indiquen en caso contrario le gustaría que el comportamiento del grupo de Gobierno fuera igual de humilde y reconocer que se han equivocado”, concluye.