La cantante Edurne no podrá actuar en el Isla Bonita Love Festival tras suspender su gira de verano por problemas vocales

Edurne no podrá actuar en el macroconcierto del proyecto Isla Bonita Love Festival, que tendrá lugar el próximo día 30 de julio en el puerto de Tazacorte bajo la organización de la empresa pública Sodepal. La propia artista ha anunciado en sus redes sociales la cancelación de las actuaciones que tenía previstas para el verano por problemas vocales.

“Hace más o menos un mes, os conté que estaba un poco regular de la voz y que me habían mandado reposo vocal sin cantar unas semanas... He intentado compaginar el trabajo que tenía, sin cantar, pero desgraciadamente no he podido recuperarme...”, ha reconocido la artista en una publicación de Instagram.

Edurne cuenta que ha tomado la decisión de anular todas las actuaciones y conciertos que tenía programados y guardar reposo vocal absoluto hasta el mes de agosto. “Quiero volver a la gira más fuerte que nunca, estoy deseando veros y que cantemos y bailemos juntos”, ha sentenciado.

La consejera delegada de Sodepal y responsable insular de Promoción Económica, Raquel Díaz, ha lamentado “la ausencia de Edurne”, aunque hizo hincapié en que “lo más importante es que se pueda recuperar y que vuelva a los escenarios con la energía a la que nos tiene acostumbrados”.

Raquel Díaz ha anunciado que Sodepal trabaja en la posibilidad de dar la oportunidad de subir al escenario del Isla Bonita Love Festival “a un nuevo talento de La Palma”, que acompañará en el macroconcierto a artistas de la talla de Alejandro Sanz, Vanesa Martín, Nicki Nicole, Todrick Hall, Pignoise, Bombai y Rebeca y Fiona.