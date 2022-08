Carmen Maura viaja a La Palma para el rodaje de ‘Mi otro jon’

Carmen Maura cree que “en el cine es mucho más fácil hacer feliz a alguien que en la vida normal”, y eso es una cosa que siempre le ha gustado de ser actriz, confiesa a Efe este martes, en un descanso del rodaje de la película “Mi otro Jon”, el nuevo filme de Paco Arango.

“Siempre he tenido la sensación de andar un poco perdida con de qué tengo la culpa o qué he hecho mal, y en el cine es clarísimo: si haces lo que el director quiere y un poquito más, te adora”, sentencia la intérprete.

En “Mi otro Jon”, que desde el 18 de julio se rueda en Madrid para trasladarse el próximo lunes a La Palma, Maura es Merche, una mujer que ante el anuncio de su inminente muerte, decide trasladar su alma a un cuerpo diferente para vivir con salud y energía los últimos días de su vida.

La comedia, cuyos beneficios se destinarán íntegramente a causas benéficas, empieza a florecer cuando el único cuerpo disponible para el intercambio es el de Jon, un camionero vasco encarnado por Fernando Albizu.

Maura reconoce que encarnar a una persona que debe asumir su muerte fue la parte más difícil de encarar: “Sobre todo, porque no me apetecía”, y aclara: “Cuando actúas, tienes que creerte lo que estás diciendo y tuve que reflexionar bastante sobre la situación, que curiosamente me hizo pensar en muchas cosas. Tomé decisiones con respecto a mis hijos...”, declara, aunque se niega a confesar de cuáles se trata.

En la película, Carmen Maura compartirá pantalla, entre otros intérpretes, con Olivia Molina, con la que reconoce haber entablado una gran relación en el set, y con Aitana Sánchez-Gijón, con quien actuará por primera vez y quien ha declarado sentirse cómoda interpretando a una excéntrica científica en clave cómica a pesar de encontrarse en “un terreno más resbaladizo” para ella.

La participación en este filme constituye la primera colaboración de Maura con Arango, director, productor y filántropo, al que la actriz ha definido como un director con “mucha ilusión y muchas ganas de trabajar” que le “conquistó inmediatamente” por su sentido del humor y su manera de trabajar, “como un niño pequeño jugando”, rasgo que, dice, comparte con Álex de la Iglesia.

Aunque no fue determinante a la hora de aceptar el papel, la actriz simpatiza con la labor de Arango, que donará, como acostumbra a hacer, todos los beneficios del filme a Aladina, fundación que él mismo constituyó para ayudar a niños con cáncer y cuya labor se extenderá esta vez a ayudar a familias afectadas por el volcán de La Palma, porque, en palabras del director, “aunque el volcán se fue, eso no ha terminado”.

A esta labor se sumarán la donación de los primeros 250.000 euros de recaudación al Hospital de La Palma y la interpretación de una canción incluida en la banda sonora y titulada “Vamos a La Palma, que hay que ayudar”, compuesta y cantada por el propio Arango a dueto con una famosa vocalista de nombre aún desconocido.

“Me llamaban loco y he comprobado que tiene que haber más locos como yo”, ha declarado en el set acerca de su idea de realizar películas benéficas: el director cuenta en su historial con filmes como “Maktub” o “El inquilino”, que han obtenido más de 7 millones de euros de beneficio destinados a su fundación.

Asimismo, Arango, quien continúa con esta producción, que se estrenará en 2023, a pesar de haber sido operado de litotricia el pasado sábado, ha querido recordar en el rodaje a su madre, a quien contó inicialmente la historia que daría lugar al proyecto: “Me decía todos los días que quería que se la llevase el Señor” y una vez, “con mucho vino”, improvisó este cuento para hacerla reír.

Fallecida hace dos meses, Maite, madre de Arango, estará presente en el set de rodaje a través de un avatar incluido en la pantalla de un laboratorio ficticio que llevará su nombre y que parodiará a la aplicación Siri.

“Mi otro Jon” contará también con la participación de caras conocidas como Ana Obregón, amiga del director que rompió el luto por la muerte de hijo para rodar una escena “absolutamente delirante” junto a Macarena Gómez, y de las intérpretes Marisol Ayuso, María José Alfonso y María Luisa Merlo.