Constituyen la ‘Orden Galdosiana’ de La Palma

Presidida por Jerónimo Saavedra Acevedo, nace la Orden Galdosiana de La Palma, asociación cultural sin ánimo de lucro que se propone el impulso cultural en las islas y en el ámbito internacional. Se constituye con dos vicepresidencias: vicepresidente primero, José Esteban; vicepresidente segundo, J.J. Armas Marcelo. El secretario de la asociación será José Jaubert y el tesorero Nicolás Melini. Además, esta junta fundadora estará integrada por cuatro vocales: Yolanda Arencibia, Elsa López, Valerie Miles y Anelio Rodríguez Concepción, se informa en nota de prensa.

La elección de Benito Pérez Galdós para la denominación de la orden se debe a que es un autor nacido en Canarias, uno de los más relevantes de las letras españolas de todos los tiempos, y un autor universal que bien merece el honor de encontrarse siempre entre las firmas de los autores contemporáneos del ámbito de toda la lengua española, señalan. Fundan la orden Jerónimo Saavedra Acevedo, ex presidente de Canarias, ex ministro de Educación y Ciencia de España y ex ministro de Administraciones Públicas de España, ex alcalde de Las Palmas, ex Diputado del Común y figura destacada del ámbito de la cultura de las islas; el escritor y galdosiano José Esteban; el novelista J.J. Armas Marcelo, fundador y ex director de la cátedra Mario Vargas Llosa y académico correspondiente de muchas de las academias hispanoamericanas de la lengua; José Jaubert, abogado; el escritor Nicolás Melini; Elsa López, poeta y editora, una de las figuras más relevantes de la literatura escrita en Canarias; Valerie Miles, escritora y editora, fundadora de Granta en Español, revista hermana con la revista inglesa Granta; el escritor Anelio Rodríguez Concepción y Yolanda Arencibia, directora de la Cátedra Pérez Galdós y autora de su reciente biografía.