Cristian García: ‘El Darkhood' palmero

Lo que está claro es que, en la vida, nos van a querer apagar la luz tantas veces como tratemos de brillar. Por ello es necesario personajes como ‘Darkhooh’. Pienso en la justicia poética como arma arrojadiza para enfrentarnos a todo el que pretenda actuar en contra de la verdad atacando sin piedad a los que luchan por hacerse hueco y camino para respirar. Mi ‘Chester’ es un espacio de apoyo para dar a conocer las carreras artísticas y los sueños de otros compañeros y compañeras de varias disciplinas. Porque siempre he entendido que remar juntos es la única manera de lograr este objetivo, voy a llamarlo anarquía del alma de la pluma, sin término político adyacente, simplemente que nunca se limite coactivamente la libertad del ser humano. En los tiempos en que vivimos desconocemos de dónde vienen las flechas, ‘las puñaladas traperas’, pero voy a seguir jugando en equipo sin importarme si es tercera división, con los ojos abiertos, aunque “se dice de mí…”

Después de esta ‘intro’ que quería hacer algo más personal, les presento a un escritor que viene con fuerza y ganas, motivo por el que está fichado en este equipo de almas de las que hablo. Bienvenido a mi ‘Chester’, Cristian García.

Cristian García nació el 30 de octubre de 1997 en La Palma, donde aún reside. Un joven de 25 años que estudió el ciclo superior de Educación Infantil perteneciente a la rama de Servicios Socioculturales y a la Comunidad en el IES Cándido Marante Expósito.

Acaba de salir a la luz su primera novela, ‘Darkhood, origen en la oscuridad’, presentada en la Real Sociedad Cosmológica el pasado 21 de septiembre de la mano de Beatriz Gómez y con la presencia de Elsa López, su familia y amigos.

Desde muy temprana edad te apasionaba inventar historias. ¿Cuántos años llevas desarrollando la de ‘DarkHood’?

Alrededor de siete años, mientras realizaba los estudios de Bachillerato de Artes y Ciclos superiores como Audiovisuales, Animación Sociocultural y Turística.

¿Cómo fue tu niñez, hay causa-efecto con el escritor que siento hoy en mi ‘Chester’?

Desde pequeño me crié viendo series animadas en las que estaba muy presente la temática de heroicidad, la acción, aventura, etc. Todo esto hace que me interese por las artes marciales.

La adolescencia…

En mi adolescencia entro en una etapa complicada en la cual pasé por algunos momentos difíciles debido al acoso escolar. Esto me lleva a aprender artes marciales por mi cuenta. No es hasta mi segundo año en tercero de la ESO que diseño un personaje, inspirado en algunos personajes populares de la época. Cuando llego a Bachillerato de Artes, el diseño del personaje había sufrido varios cambios y quería contar una historia. Sin embargo, no sabía cómo empezar, ni qué historia contar hasta que mi profesora de audiovisuales me propone llevarlo a la pantalla. Es ahí cuando empiezo a trabajar constantemente en este personaje y muchos más. En segundo de Bachiller me planteo realizar un largometraje de este personaje, sin embargo, pasan dos años sin resultados, descartando así el proyecto. Nada más salir de Bachiller me apunté a Gráfica audiovisual en donde logré desarrollar una buena historia de mi personaje en formato de guion narrativo, realizando doce guiones como si fuese una serie. A principios de 2019, dejé el ciclo por problemas personales y decido usar ese tiempo para desarrollar la historia más en profundidad. No es hasta principios de 2020 que me planteo escribir una novela. Al finalizar, mi madre me propone que busque ayuda de alguien cercano a este mundo. Es ahí cuando conozco a Elsa López, en 2021, la cual me guía para arreglar algunos fallos, como la ortografía y demás. Una vez terminado los arreglos a finales de ese año, decido mandar la obra a una editorial esperando seis meses sin ninguna respuesta. Paso el tiempo buscando e informándome de distintas editoriales, hasta que en 2023 lo envío a ‘Libros Indie’ para finalmente ver mi obra aceptada.

Tenemos curiosidad por tu faceta audiovisual…

Mi vida audiovisual comienza como anteriormente se comentó en el Bachillerato de Artes. A raíz de esto conozco a personas, las cuales me llevan a unirme a una asociación, Karmala Joven, quienes me recomiendan hablar con otra asociación para recibir ayuda audiovisual. Finalmente me apunto a dicha asociación y realizo algunos cortometrajes relacionados con ‘DarkHood’, alguno de comedia, fantasía, de acción y hasta participo en dos documentales. Un par de años después, en 2021, me marcho de la asociación, dejando así el mundo audiovisual, hasta el 7 de agosto de 2022 que fallece mi abuela. A raíz de ese acontecimiento me siento triste y me cuesta levantar cabeza, hasta que me proponen participar en Tiempo Sur. Es a partir de ese festival cuando creo un grupo de rodaje con mis amigos llamado ‘Bobina Films’ para festivales de cine, el cual cuenta actualmente con más de 20 personas. Hemos participado en Cinedfest y en el festival internacional de cortometrajes John Lee de la Villa de Mazo y Bobina Films está preparándose para participar otro año más en Cinedfest.

¿Convertirás ‘Darkhood’ en una saga?

Esa es la idea, me gustaría llevar al personaje principal, Nathan Lynch, por un largo camino en el que podamos ver todas sus facetas, y cómo no, indagar en la historia de cada uno de los personajes y darles un final satisfactorio.

Algo que quieras contarnos, anécdotas, este espacio es tuyo…

Más que anécdotas serían datos curiosos, como, por ejemplo, los primeros diseños del traje de ‘DarkHood’ salieron de una chaqueta que me había regalado mi abuelo cuando era pequeño. ‘DarKHood’ tuvo varios nombres como ‘Kestrel’, ‘Nighthawk’, ‘Darkhawk’, y finalmente ‘DarkHood’. Su nombre está inspirado por un conjunto de Nathan Fillion, actor, y el apellido sacado del personaje de Assassin’s Creed Callum Lynch. Y, finalmente, creo que ‘DarkHood’ nunca hubiera existido si ‘Ubisoft’ no hubiera creado ‘Assassin’s Creed’. Por tanto, el personaje usa capucha y ha sido entrenado por los ‘Ḥashshāshīn’, pero tiene una historia completamente distinta a como lo vemos en el videojuego.

Mucha suerte, Cristian, gracias por sentarte en el Chester.