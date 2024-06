Cultura Mágica comienza a dar pasos para unir Madeira y La Palma mediante las tradiciones y oficios artesanales

La empresa de gestión y turismo cultural Cultura Mágica visita durante esta semana diversos espacios cargados de historia en Madeira, para documentar e investigar sus tradiciones y su impacto cultural, turístico y social, y trazar así las similitudes existentes con La Palma, informa en nota de prensa.

La agenda comenzó con una visita oficial, previamente concertada, con el IVBAM -Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira-, donde María José Manso y Carmen Concepción, las CEO y fundadoras de Cultura Mágica, acompañadas por la concejala de Turismo y Artesanía de la Villa de Mazo, Conchy N. Triana, y la artesana macense, María Rodríguez Zerpa, fueron recibidas por la vicepresidenta del IVBAM, Marisa Santos; la directora de Servicios de Marketing y Bienes Culturales, Nadia Meroni; y el Jefe de la División de Autenticación de Bordados y Artesanía, Paulo Bairos. Este encuentro ha permitido reflexionar sobre la importancia de mantener vivos los antiguos oficios, así como de recuperar cultivos que han sido clave en la economía e identidad, tanto de Madeira como de La Palma.

Además, se puso de manifiesto la voluntad del IVBAM y de Cultura Mágica de impulsar e incentivar, conjuntamente, la formación artesanal de calidad en ambas islas, y comenzar a dar pasos para la profesionalización del sector, a través de un sello de calidad, en el caso de La Palma, siguiendo el ejemplo madeirense.

El Museo del Bordal, en Funchal, y La Casa de las Bordadoras de Machico, han sido algunos de los lugares donde Cultura Mágica ha podido conocer de cerca el proceso de elaboración de las distintas piezas artesanales, y ser testigo del interés que esta labor genera en el visitante que se acerca. Asimismo, pudieron recoger algunos testimonios en los que las artesanas pusieron de manifiesto su preocupación por la continuidad generacional, como así ocurre también en la isla de La Palma.

Por otra parte, tras poder visitar el domicilio particular de otras dos bordadoras, Maria Conceição Vieira y Maria Ângela Vieira Martins, madre e hija, visita en la cual la artesana macense María Zerpa pudo hacer una demostración de su técnica de bordado, Cultura Mágica aprovechó para reiterar a Paulo Bairos, representante del IBVAM, presente también en este encuentro, la importancia de buscar líneas de ayuda y apoyo para la continuidad de este oficio en beneficio de estas profesionales.

Este primer viaje de documentación continúa hasta el próximo domingo 23 de junio, donde el objetivo es visitar plantaciones de caña de azúcar y sus ingenios, fincas de plátano y viñas, para conocer la forma de comercialización de sus productos y su contribución al desarrollo económico de la isla, y así exportar su modelo de éxito a la Isla Bonita, donde algunos de estos oficios corren serio peligro de desaparecer.

Cultura Mágica forma parte de Sinapsis, un programa que promueve el Gobierno de Canarias, que permite la investigación y la formación y apoya el desarrollo de proyectos culturales innovadores con impacto social y medioambiental. Esta es una iniciativa del Proyecto C24.I1.P1.2 Apoyo a aceleradoras culturales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea - Next Generation EU.

Más información

www.culturamagica.es