La editorial Confluencias publica ¿Qué me pasa, muchacho?, de Nicolás Melini. El autor de El futbolista asesino, Pulsión del amigo, Africanos en Madrid, El estupor de los Atlantes o Talón viene publicando libros breves de narrativa desde el año 2000, siendo el cuento y la novela corta los géneros que escoge para sus obras.

¿Que qué me pasa, muchacho? es un libro de narrativa que no se corresponde exactamente con lo que generalmente se entiende por libro de cuentos, aunque contiene narraciones, y tampoco confluye con los libros de cuentos publicados por el propio autor. En este, hay algún tema que aparece y reaparece en diferentes momentos del libro, como la pérdida de la madre, pero también, de manera fragmentaria, el tema del destino o el azar —que ya tocara en el breve libro Cuaderno de mis mayores, escrito en 1994 y publicado en 2002—, junto con temas sociales recurrentes en sus anteriores libros de ficción, como la creación artística, la pobreza, las desigualdades y la condición del suicida. O temas nuevos en su narrativa, como la incertidumbre que genera la especulación financiera.

En ¿Qué me pasa, muchacho? hay breves atisbos de viajes a Tetuán, a Nueva York, a Dakar y a Manila, un funeral en la isla de La Palma, un cineasta que busca encontrar el paisaje que ha de verse a través de una ventana, una niña gitana rumana que trata de comprender al pijerío de la zona del estadio Santiago Bernabeu, un bancario que defiende los intereses de la entidad que representa e, incluso, un accidente de aviación. También hay un suicida que se ha propuesto llegar a viejo y una mujer que no se aparta de su ex novio maltratador. Pero estos son solo ejemplos.

La frase coloquial más dura de todo el libro es, posiblemente, la que le presta el título.

¿Que qué me pasa, muchacho?, se presentó en el Centro Sefarad-Israel de la calle Mayor de Madrid con la participación del novelista David Toscana y de la escritora Esther Bendahan.