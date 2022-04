El escritor Luis León Barreto acaba de publicar el libro El volcán y otros cuentos. La obra está editada por el Centro de la Cultura Popular Canaria con el apoyo del Cabildo de La Palma y el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane.

El volcán y otros cuentos será presentado próximamente en Gran Canaria, Tenerife, Los Llanos de Aridane y Tijarafe.

“Este libro contiene 50 cuentos escritos bajo el febril estado de alarma de la pandemia, el temor ante un virus devastador, y en sus 224 páginas hay tragedia y esperanza, ironía, humor y una cierta melancolía”, dice el autor. He aquí un conjunto de historias que suceden en distintos escenarios: África, Jerusalén, Londres, Venezuela, Nueva York, Buenos Aires, la India, Canadá y las Islas Canarias, en las que se habla “de la capacidad de afrontar muchos cruces de caminos, porque, si somos un producto del azar y el futuro no va a ser lo que esperábamos, no queda otro remedio que afrontar nuestra vida efímera, resistiendo a las adversidades”, subraya.

“Marta, una niña de 9 años, nos cuenta sus miedos cuando el volcán acaba de estallar y sus coladas de lava se aproximan a las casas de su abuela y de sus padres. Todo es tan dramático que una tarde de septiembre revienta el volcán dejándonos una sensación de temor. Una vez más, en La Palma la lava brota por varias bocas, un río de fuego que corre sobre el lecho de antiguas erupciones, destruye casas, carreteras, huertos, iglesias, farmacias, estanques, cultivos, y miles de vecinos han de recoger sus pertenencias en apenas unos minutos. La devastación del paraíso genera la necesidad de la reconstrucción, porque hemos de seguir adelante”, señala Luis León Barreto.