La Filmoteca CajaCanarias del 'Foro Migrantes' se proyecta en La Palma

La Fundación CajaCanarias “continúa el programa de actividades del Foro Migrantes con la celebración, en su Espacio Cultural de Santa Cruz de La Palma, del ciclo especial de su Filmoteca organizado en torno a la temática de esta iniciativa”, indica en una nota de prensa. La primera sesión tendrá lugar el próximo 8 de junio, a partir de las 19:00 horas, y las localidades, a un precio general de un euro, se encuentran disponibles a través de www.cajacanarias.com.

Este ciclo de la Filmoteca CajaCanarias, se apunta en la nota, se pondrá en marcha con el visionado del documental Fuego en el mar (2016), ganador del Oso de Oro en el Festival de Berlín en la citada categoría, así como en los Premios del Cine Europeo. La cinta italiana, obra de Gianfranco Rosi, nos relata el drama migratorio en la isla de Lampedusa a través de los ojos de Samuel, un joven de 12 años que va a la escuela, le gusta tirar con la honda e ir de caza. Le gustan los juegos de tierra, pero todo a su alrededor habla del mar y de los hombres, mujeres y niños que intentan cruzarlo para llegar allí. La isla de Lampedusa es el punto más meridional de Italia, y desde 1990 se ha convertido en un lugar masivo de desembarco de inmigrantes procedentes de tierras africanas. En poco más de 20 años, más de 20.000 personas se han ahogado durante la travesía para alcanzar lo que para muchos supone vía de entrada a Europa, y que les debería permitir escapar de la guerra y el hambre, añade.

A comienzos de la pasada década, señala, en las playas de Rota, aparecieron los cadáveres de once jóvenes inmigrantes marroquíes que buscaban cruzar el estrecho en una patera. Se descubrió por sus ropas que los once muchachos pertenecían a la misma aldea, Hansala. La película Retorno a Hansala (2008), que podrá verse el 15 de junio, pretende recrear aquel suceso visto desde los ojos de dos personajes: Martín, un empresario funerario que pretende hacer negocios con lo ocurrido, y Leila, hermana de uno de los fallecidos. Los dos se embarcarán en la aventura de intentar repatriar el cadáver del muchacho en una furgoneta, donde ambos vivirán una intensa experiencia moral que les llevará a replantearse todas sus creencias.

Siete días después, el 22 de junio, el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de La Palma acogerá el visionado del largometraje Catorce kilómetros (2007), que es la distancia que separa África de Europa por el Estrecho de Gibraltar. En África, agrega, hay millones de personas cuyo único objetivo es entrar en Europa porque el hambre no entiende de fronteras ni de barreras. Este largometraje quiere aportar un poco de luz a las sombras de la inmigración y obtuvo la Espiga de Oro en la Seminci de Valladolid, junto a los premios de mejor fotografía y música.

El ciclo de la Filmoteca CajaCanarias La Palma diseñado para el Foro Migrantes llegará a su fin el 29 de junio con uno de los estrenos más aplaudidos del cine español de 2020: Adú. Luis Tosar y Anna Castillo protagonizan una producción que se alzó con cuatro Premios Goya y que relata tres historias unidas por un tema central, en las que ninguno de sus protagonistas sabe que sus destinos están condenados a cruzarse y que sus vidas ya no volverán a ser las mismas. Por un lado, y en un intento desesperado por alcanzar Europa y agazapados ante una pista de aterrizaje en Camerún, un niño de seis años y su hermana mayor esperan para colarse en las bodegas de un avión. No demasiado lejos, un activista medioambiental contempla la terrible imagen de un elefante, muerto y sin colmillos. No solo tiene que luchar contra la caza furtiva, sino que también tendrá que reencontrarse con los problemas de su hija recién llegada de España. Miles de kilómetros al norte, en Melilla, un grupo de guardias civiles se prepara para enfrentarse a un gran número de subsaharianos que ha iniciado el asalto a la valla.