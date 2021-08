Fotonature contará con un taller teórico y práctico del prestigioso fotógrafo internacional Arturo Rodríguez

Fotonature 2021, un proyecto de la empresa pública Sodepal, reanuda en septiembre su actividad con un taller de retrato con luz de flash (speedlight y flash de estudio) de la mano del reconocido fotógrafo palmero Arturo Rodríguez, en el que se combina la parte teórica con la práctica.

El taller tendrá lugar los días 3 y 4 de septiembre, cumpliendo con todas y cada una de las recomendaciones sanitarias por la COVID-19. La primera jornada será principalmente teórica, acercando a los alumnos al mundo del retrato, mientras que en la segunda se impartirán clases prácticas tanto en interior, para trabajar la luz artificial, como en diversas localizaciones exteriores.

Las personas interesadas pueden inscribirse a partir de mañana miércoles, día 4 de agosto, través de la página web de Fotonature 2021 y directamente en el enlace https://cutt.ly/oQzm72Z

La consejera de Promoción Económica del Cabildo de La Palma y responsable de Sodepal, Raquel Díaz, ha recordado que, a pesar de las dificultades impuestas por la pandemia, Sodepal logró recuperar en 2020 el proyecto Fotonature tras ser cancelado en 2019 por falta de inscritos.

“Abrimos las inscripciones del taller de retrato con un número de las plazas reducidas y con la esperanza de que los datos de contagios y hospitalizaciones por la Covid 19 en la Isla, se reduzcan durante las próximas semanas”, añadió la consejera.

Al respecto, ha destacado que “a pesar de que estamos viviendo una situación sanitaria compleja y de las dificultades añadidas que ello entraña, seguimos trabajando para adaptar los proyectos que gestionamos desde la empresa pública a las restricciones impuestas por el coronavirus”.

En concreto, Arturo Rodríguez ha trabajado para la agencia REUTERS y The Associated Press (USA), entre otras, con publicaciones más destacadas en The New York Times, Greenpeace, El País, El Mundo, Der Spiegel, Paris Match o Heral Tribune. En su extensa lista de premios destacan el World Press Photo en la categoría de reportajes y en la modalidad de actualidad.