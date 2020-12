Los grabados rupestres benahoaritas protagonizarán una conferencia en el Museo Canario

El Museo Canario (Gran Canaria) acogerá el próximo 10 de diciembre a las 19.00 horas la ponencia del doctor en prehistoria Jorge Pais Pais titulada 'Los grabados rupestres benahoaritas: joyas en piedra', que se retransmitirá también por streaming, según ha informado la organización.

La charla forma parte del ciclo de conferencias 'La Materialidad de la Memoria. Actualidad Arqueológica en Canarias', organizado por El Museo Canario con la financiación de la Dirección General de Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias.

Por su parte, los grabados rupestres de los benahoaritas, antiguos habitantes de La Palma, constituyen la auténtica joya de la arqueología palmera a causa de su belleza, su espectacularidad y su exclusividad con respecto al resto del archipiélago canario.

Actualmente se conocen más de 500 yacimientos dispersos por toda la isla, una cifra que no deja de acrecentarse con nuevos hallazgos. La temática, de tipo geométrico, no muestra mucha variedad, si bien los motivos más comunes (espirales, círculos concéntricos, etc.) pueden alcanzar una gran complejidad.

Por otro lado, la pluralidad de soportes, el tamaño de las estaciones y su relación con otro tipo de yacimientos presentan tanta diversidad que su interpretación se hace enormemente dificultosa, lo que ha generado una gran producción de estudios escritos desde el descubrimiento de los petroglifos de Belmaco en 1752.