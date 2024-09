El 'huracán' mexicano Alejandro Fernández actuará en la II edición de 'La Palma Blue Experience'

El cantante mexicano Alejandro Fernández ha sido presentado este lunes como cabeza de cartel de la segunda edición de 'La Palma Blue Experience', “festival con alma sostenible organizado por el Cabildo de La Palma a través de la empresa pública SODEPAL, que busca concienciar sobre la necesidad de proteger y cuidar el mar, los ecosistemas marinos y los recursos naturales de la isla”, informa el Cabildo en nota de prensa.

Alejandro Fernández “El Potrillo” actuará el próximo 7 de diciembre en Santa Cruz de La Palma y las entradas se podrán adquirir a partir del próximo miércoles día 2 de octubre en la página web oficial del festival (www.lapalmablueexperience.com).

Alejandro regresa a La Palma catorce años después de su último concierto y lo hace para presentar su último trabajo discográfico 'Te llevo en la sangre', publicado en mayo de este mismo año. No obstante, en su directo no faltarán sus temas más míticos como 'Me dediqué a perderte', 'Me hace tanto bien' o 'Procuro Olvidarte'.

Si bien el concierto de Alejandro Fernández es el plato fuerte de esta edición, no faltarán las actividades y charlas de concienciación medioambiental, talleres, música, humor, exposiciones, y un sinfín de actividades vinculadas a la protección del mar y de los océanos.

“La Palma Blue Experience', el mayor evento social, medioambiental y cultural de los que se celebran en la isla, fue dado a conocer este lunes en rueda de prensa por el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez; el alcalde de Santa Cruz de La Palma, Asier Antona; el director general de Costas del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta; y el director de Farra World, promotora organizadora de 'La Palma Blue Experience', Alexis González”, se apunta en la nota.

Al respecto, el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha agradecido a El Potrillo que haya elegido la isla para “celebrar uno de los pocos conciertos que dará en España dentro de su gira y el único en Canarias este 2024”.

“Esta nueva edición de la Blue Experience viene a consolidar uno de los eventos sostenibles más importantes de la isla”, en el que “se pone el foco en nuestro mar y en nuestros recursos naturales”, así como en la necesidad de “protegerlo, cuidarlo y hacer un aprovechamiento adecuado de sus recursos”.

“Con este festival de carácter internacional buscamos seguir posicionando turísticamente a La Palma, a la vez que dinamizamos y potenciamos la economía verde y azul, promoviendo además la educación, el compromiso medioambiental, el ocio y la cultura sostenible”.

Por todo ello, Rodríguez ha invitado a todos los palmeros y palmeras y a quienes visiten la isla en el puente de la Constitución a sumarse a este festival, porque “la participación de la ciudadanía es fundamental”, puesto que “todos y todas somos responsables directos de nuestros recursos naturales”. Por tal motivo, “la implicación social es fundamental para reforzar nuestro objetivo común de proteger nuestro entorno, no solo para las generaciones actuales, sino también para las futuras”.

Por su parte, el alcalde de Santa Cruz de La Palma, Asier Antona, ha recordado “que el compromiso del actual equipo de gobierno fue el de dinamizar la ciudad y lo hemos logrado con eventos de máxima relevancia que suponen un impacto económico para nuestra ciudad muy significativo, como es el concierto de Alejandro Fernández”.

“La Blue Experience se suma a las iniciativas de ocio de gran alcance y ha venido para quedarse gracias a la apuesta firme del Cabildo por nuestra ciudad”, ha destacado.

El director general de Costas del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta, ha agradecido la llamada del Cabildo de La Palma para participar en esta segunda edición de La Palma Blue Experience, y ha añadido que “desde la Dirección de Costas esperamos que este festival contribuya a fomentar la divulgación de las riquezas de nuestro litoral canario”.

Alexis González, director de Farra Events, ha afirmado que “están muy contentos con volver a contar 14 años después de su increíble actuación en La Palma con la estrella internacional Alejandro Fernández”.

“Queremos que La Palma Blue Experience se consolide como una fecha ineludible que vuelva a poner a La Palma en el panorama nacional como una isla sostenible, que también apuesta por entretener y dinamizar”, ha apuntado González.

La programación completa de la segunda edición de 'La Palma Blue Experience' se dará a conocer próximamente.