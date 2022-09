‘Tiempo Sur’, un festival de cine con todos los puntos cardinales

Aquí estoy de regreso, en un septiembre espinado, cuando se cumple un año en que un volcán que ahora ya tiene nombre nos mostró el lugar tan pequeñito que ocupamos, cuando la naturaleza se manifiesta. Aquel 19 de septiembre, sólo le pedí que fuera benevolente y no lo fue, los deseos que a veces, también destiñen. Entonces nos tatuó de lava, sin piedad y con alevosía y quien lo vivió en la isla, palmeros y palmeras, como aquellos que llegaban a La Palma por trabajo, destino o casualidad, saben de los que les hablo, un hashtag que he empleado desde entonces en mis redes sociales #noseolvidendelapalma. No hace falta la efeméride para recordar que nos queda esa reconquista de la isla bonita y resiliente. No podía empezar un artículo sin tener en mi mente a todas esas personas que llevo en el alma y en mi corazón desde aquel día, que ya nadie olvida.

El cine, ese arte que todo lo cuenta, a veces que casi todo lo cura, lo resume, lo vive, esos guiones, esos títulos de créditos, esas noches y tardes, donde jamás me ha dejado a la deriva. El cine siempre merece unas letras, aunque sea en momentos donde parece que no se hilvanan como quisiera, pero tenía que estar presente en Tiempo Sur, cuando cumple una década. Un festival sólido, que se celebra en la comarca noroeste de La Palma, donde abraza los cortometrajes, organizado por los ayuntamientos de Tijarafe, Puntagorda y Garafía. Celebrado entre el 12 de agosto y cuya clausura será el 1 de octubre. Dirigido en esta ocasión por Beatriz Gómez, gestora cultural, que ha logrado capitanear un festival que repartirá 6.000 euros en premios, apostando también por la figura de la mujer dentro del cine, en esta ocasión el festival aboga por cuidar el medioambiente, apoyado por el Cabildo Insular, Sodepal y la Reserva Mundial de la Biosfera, un festival sostenible. Que rompe una lanza, a favor de la formación en todos los oficios cinematográficos. Una golosina para los que amamos de forma mayúscula la claqueta.

Gómez es una artista multidisciplinar que ha llevado proyectos tan importantes como Tijarafe la cuarta pared, las Jornadas ExpresArte, comprometida con tres exitosas ediciones de Tazacortos Festival de cine Fantástico de Tazacorte, el emotivo Homenaje a la Mujer Rural de Tijarafe , Fiesta de Arte del citado municipio y la dirección de la Escuela Municipal de Teatro de Tijarafe, entre muchísimas gestas más.

Este festival que sopla ya diez velas, llega repartiendo una piñata de premios de una cuantía no habitual de 6.000 euros, explotando recursos de una comarca con encanto, con tradición, una familia del cine que se abraza y se retroalimenta de talento compartido. En esta edición se reconoce y se entrega por primera vez un galardón exclusivo a la mujer dentro del cine, Galardón Aida, Aida Lalúa, que reside en Alemania, fue quien fundó este festival en el municipio de Tijarafe hace una década.

El próximo sábado 24 tendrá lugar un Especial Mercadillo de Puntagorda. A las 15.30 horas habrá un Stand de Tiempo Sur; a las 16.00 horas un programa especial desde Calimbre Radio para el mundo con Santi Alonso y Tara Machín; a las 17.00 horas, charla compromiso y sostenibilidad a cargo de José Tomás Rodríguez (Formación 7); a las 17.15 horas, máster class de Caracterización FX para cine a cargo de Ankor Glenz; a las 18.30 horas, máster class de Interpretación a cargo de Ángel Acosta; a las 19.30 horas, charla coloquio sobre especialidades en el cine, la animación, a cargo de Miguel Ángel Fuertes.

Y que la alfombra roja de despliegue para el próximo 1 de octubre día en que se clausura el festival para repartir los galardones en un día que seguro será mágico.

¿Se lo van a perder? Yo no, porque no imagino la vida sin cine, larga vida a los festivales, a las butacas, a las palomitas, a la cámara en mano, a los guiones con correcciones a lápiz, a esos municipios a los que tanto me gustan por abrazar y ser encanto rural (Puntagorda), tradición viva (Tijarafe) y lo natural (Garafía).

A seguir soplando velas, mientras los amantes del cine te cantaremos el cumpleaños feliz.