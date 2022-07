La XVII edición del Festivalito La Palma proyectará más de 40 obras

La XVII edición de Festivalito La Palma se ha presentado este lunes, 4 de julio, en Santa Cruz de La Palma, dando paso a una de las semanas más esperadas del año para los amantes del cine en la Isla bonita, indica la organización del evento en una nota de prensa. Durante el 8 al 16 de julio la isla acogerá casi medio centenar de proyecciones y contará con la presencia de cineastas llegados de Andalucía, Galicia, Comunidad Valenciana, Euskadi, Madrid y del resto de las Islas Canarias.

Al acto han asistido los consejeros del Cabildo de La Palma de Cultura y Patrimonio Histórico y de Turismo, Jovita Monterrey y Raúl Camacho, respectivamente; la concejala de Cultura del Ayuntamiento de El Paso, Irinova Hernández; el alcalde de Santa Cruz de La Palma, Juan José Neris; y el director del festival, José Víctor Fuentes.

El evento se celebrará fundamentalmente en los municipios de El Paso y Santa Cruz de La Palma, donde iniciará sus actividades el viernes 8 de julio con la ceremonia de inauguración en el primero. Seguirá en este municipio hasta el jueves 14 de junio y ya será en Santa Cruz de La Palma cuando el 15 de julio tendrá la maratón de los cortos elaborados en esta edición, y la ceremonia de clausura concluirá la semana al día siguiente en El Paso. Los rodajes del concurso La Palma Rueda se sucederán a lo largo de toda la isla de viernes a viernes.

Las principales actividades del Festivalito son proyecciones, rodaje, charlas y talleres de formación audiovisual.

Proyecciones

En su sección Cinerama, el Festivalito proyectará en una semana más de cuarenta obras audiovisuales. La gran mayoría tendrá lugar en la Casa de la Cultura de El Paso y el resto en el Teatro Chico de Santa Cruz de La Palma. La programación está centrada fundamentalmente en creaciones canarias y nacionales, tanto largometrajes como mediometrajes, cortometrajes y series.

Se trata de un programa de creaciones cinematográficas que han sido concebidas y producidas alejándose de los modelos de creación y explotación convencional, y que a su vez son capaces de crear valores sociales y culturales.

El Festivalito acogerá el estreno en la Isla de los largometrajes canarios Eles transporan a muerte, de Samuel M. Delgado y Helena Girón, La tormenta silenciosa, de Cristina Yurena Zerr, Rendir los machos, de David Pantaleón, Anacoreta, de Ian Margo, Una elefanta sobre la tela, de Rolando Díaz y Zurda, de José María de Páiz. Junto a estas películas se presentar los largometrajes nacionales Espíritu Sagrado, de Chema García Ibarra, Francesca y el amor, de Alba Sotorra, Lady Off, de David R. L., Efecto Óptico, de Juan Cavestani y Gafas amarillas, de Iván Mora.

En el apartado de series se proyectará el estreno de Rebaño, el capítulo piloto de la serie que prepara la compañía Abubukaka, la segunda temporada completa de la serie Grasa, dirigida por David Sainz y protagonizada por Kike Pérez, la serie El tiempo de te doy, una creación de la actriz y productora Nadia de Santiago y la serie 300 pavos, de Diego Villalba.

Los cortometrajes seleccionados han sido Flores para Concha y Escúchame, de Mabel Lozano, Fifty rupees only, de Nagore Eceiza, Er Cristian de Influence, Diego Villalba, Gara y los sueños, de Roberto Pérez Toledo, Traslúcidas, de Agustín Domínguez, Bancal, de Rafael Montezuma, Martes de carnaval, de Rosa P. Almeida, Aguavivas, Josep Vilageliú, Rómulo, de Emilio González, Toc y Frontera, de Anatael Pérez, 2,35m y Drawn, de Andi Concha, así como una Muestra del Festival de Cortos de Zaragoza y del Certamen de Cortos Navarra Tierra de Cine. Además, se proyectará NSEO VII Skyhook, el último capítulo de la serie documental de Adrián León Arocha.

Artistas invitados

El Festivalito contará con la presencia de creadores de todas las obras audiovisuales que se presentan. Suman un total de cuarentas artistas que dialogarán con el público asistente a las proyecciones. Entre ellos cabe mencionar a cineastas como Mabel Lozano, Juan Cavestani, David Sainz, David Pantaleón o Samuel Delgado y Helena Girón, premiados en la última edición del Festival de cine de Venecia, actrices como Nadia de Santiago y Marta Fuenar y actores como Kike Pérez o los componentes de Abubukaka.

La Palma Rueda

Esta edición cuenta ya con más de un centenar de personas inscritas, que con sus rodajes convertirán a la Isla en el mayor plató de cine de este verano. En ella, el concurso de rodajes La Palma Rueda cuenta con varias novedades, como el premio a la música más destacada otorgado por Music Library SFX, el premio al rodaje más sostenible y el premio especial del jurado La Palma Isla Bonita otorgado por La Palma Film Commission y que consiste en 3.000 euros.

El jurado está compuesto por profesionales de la industria audiovisual como los productores Toni Novella, Marta Martín o Eddy Cardellach, la directora de la Filmoteca Canaria María Calimano, Genoveva Ayala, gerente del Cluster Audiovisual de Canarias y el cineasta Rolando Díaz.

Festivalito Lab

Las principales actividades del Festivalito Lab son: charla de Rodajes Sostenibles, el taller de Producción, charla sobre el Criptoarte, taller de Creación de Hologramas, charla: La música que suena, taller de Rodaje y Edición de Vídeo con Móvil, master class de casos de éxito, presentación de las líneas estratégicas audiovisuales del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, encuentro one to one de talentos emergentes, taller de Sonido de Guerrilla y el taller de Astrofotografía.

Medios invitados

El Festivalito contará con la presencia de destacados medios nacionales como TVE y su programa Días de Cine, la prestigiosa revista cinematográfica Caimán Cuadernos de Cine o medios de Canarias como la Televisión Canaria con su programa Somos Gente Fantástica.

Jovita Monterrey explicó que “el Festivalito La Palma es una oportunidad para acercar la cultura audiovisual a la ciudadanía palmera. Toda aquella persona interesada en participar es bienvenida y podrá disfrutar de una semana cargada de experiencia y aprendizaje de la mano de profesionales reconocidos en el panorama nacional e internacional”. Además, la consejera reconoce que en la Isla hay grandes talentos que se han formado gracias a iniciativas como esta y que representan ahora a La Palma en el panorama nacional e internacional.

En este sentido, Raúl Camacho aseguró que “esta edición, si cabe, tiene más relevancia y más apoyo por parte de esta institución que las anteriores, dando visibilidad y una buena base de actuación, tanto para este festival, como para la celebración del Festivalito Sonora, después del fenómeno natural que hemos vivido. Festivalito La Palma es el escaparate para proyectar las singularidades que ofrece la isla en proyecciones audiovisuales que se podrán ver en otros festivales de España y del mundo”.

La concejala de Cultura de El Paso, Irinova Hernández, agradeció la presencia de este festival de cine en el municipio, donde se desarrollan la mayoría de actividades, “además de que da vitalidad a todos los habitantes de la Isla y genera un ambiente de comunidad que siempre es necesario después de haber vivido el desastre natural”. Hernández asegura que El Paso estará de nuevo a la altura para acoger a personalidades destacadas en el sector.

Por su parte, el alcalde de Santa Cruz de La Palma recuerda que Festivalito La Palma es una cita imprescindible para los cinéfilos que quieran vivir una experiencia inolvidable en un festival donde, además de ver cine, se hace cine. Juan José Neris recalca que “del 8 al 16 de julio La Palma se convertirá en un gran plató de cine y tanto profesionales como amateurs podrán confluir y trabajar en crear una pieza, además de asistir a proyecciones, convivir con vecinos y vecinas y sentir la armonía de la Isla Bonita”.

José Víctor Fuentes, el director del certamen, ha recalcado que “la programación de este año reúne un número importante de cineastas potentes que la están armando con sus creaciones audiovisuales. Hablamos de cine artesanal, cine que nos emociona, que nos hace echarnos unas risas, cine diferente, cine popular, películas imprescindibles que no deberíamos dejar pasar…”.

El Festivalito este año se destinará todos los beneficios recaudados en apoyo a las personas damnificadas por el volcán y por eso ha creado una cartel bastante significativo inspirándose en una de las frases que más se repiten en la isla, ya que “nadie se puede quitar el volcán de la cabeza”.

La organización, se apunta en la nota, promete al público asistente y a los participantes que vivirán una experiencia vital, única disfrutando de un conjunto de actividades culturales lúdicas relacionadas con el audiovisual. Y al mismo tiempo pone su granito de arena para favorecer la promoción turística de la Isla, la dinamización económica gracias a los beneficios que puedan generar las empresas locales durante la semana del festival y a la creación de puestos de trabajos a nivel insular, así como fomentar la diversificación de la economía insular a través de la industria cultural y creativa.

El máximo impulsor del Festivalito La Palma, concluye, es el Cabildo de La Palma, a través de la Consejería Cultura y Patrimonio Histórico y de la Consejería de Turismo. Es también patrocinador del certamen el Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural y de Promotur, así como los Ayuntamientos de El Paso y Santa Cruz de La Palma. Además, cuenta con el patrocinio y colaboración de diferentes instituciones y empresas como Music Library & SFX, Digital 104, Fundación Cajamar, Fundación Casa Cabrera, Universidad del Atlántico Medio, Autos Oasis, Viajes Insular, Hyundai, Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma, La Palma Film Commission o Love Festival, entre otros. El Festivalito La Palma está organizado por la productora Chukumi Studio.