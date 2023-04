Live Broadcast Streaming ofreció 10 horas de “riguroso directo” de la Reventón Trail 2023 El Paso

Un año más, y ya van siete, la empresa canaria Live Broadcast Streaming (LBS) ha llevado las riendas de la retransmisión en directo, vía streaming, de la última edición de la Reventón Fred Olsen Express 2023 de El Paso. Además, este año, añadiendo la espectacular Ultra Trail Cumbre Vieja (Campeonato de España) con 67,2 kilómetros de recorrido.

Aunque cada año LBS evoluciona ofreciendo novedades técnicas, en esta edición se ha llevado a cabo un despliegue sin precedentes, destaca la empresa.

Los miles de personas que desde cualquier parte del mundo y siempre a tiempo real han seguido la retransmisión, este año, han podido disfrutar tanto de esas nuevas tecnologías como de otros llamativos elementos que han venido a enriquecer, aún más si cabe, el evento deportivo de más calado de cuantos se llevan a cabo en la Isla.

Más de diez horas de riguroso directo para el que han sido necesarias más de 20 señales de vídeo con tres controles de realización.

La retransmisión en directo, que incluyó mas de seis horas de emisión para la RTVE Play y Teledeporte, fue coordinada desde el punto de meta central, ubicado en la cabecera de la Avenida Islas Canarias, en El Paso.

El despliegue técnico en sí estuvo compuesto por un control de realización remoto ubicado en la isla de Tenerife. Más de 20 cámaras repartidas por todos los puntos del recorrido; drones, motos, runners, bicicletas...y como novedad, la participación de profesionales de la talla de Adal Capote (deportista palmero, subcampeón de España en bicicletas de descenso 2022) que acompañó sobre su montura a las élites durante varios metros del atractivo recorrido o Joel García, otro reconocido runner palmero que hizo lo propio al ritmo de los mejores.

Para el director técnico audiovisual de LBS, David Negrín, “la dificultad de un evento de estas características radica en que no se trata de un espacio concreto. No hablamos de un acto que se desarrolla en un Polideportivo o en un plató de televisión. En esta ocasión el plató es El Paso entero. Un municipio de montaña con una orografía especial, con muchas zonas donde no contamos con cobertura y en la que nos encontramos con dificultades de comunicación”.

Se trata además de una Isla Reserva de la Biosfera por lo que hay que extremar las precauciones a la hora del montaje y desmontaje de equipos.

Para llevar a cabo una retransmisión así, LBS cuenta también con medios y personal 100 % Canario

En esta duodécima edición, LBS ha contado directamente con cuatro jóvenes palmeros del Ciclo de Telecomunicaciones, que se han formado a las órdenes del ingeniero Alejandro Togores, responsable de la parte informática de Live Broadcast Streaming (LBS).

Para Togores “hay potencial en los jóvenes de la Isla y nos hemos dado cuenta de que existe mucho interés por integrarse en esta aventura del streaming, por lo que nos planteamos seguir formándolos”.

“Ha sido necesario un equipo humano de unas 30 personas, coordinadas por el jefe de Realización Sergio Bratlle Chirino (realizador de la RTVC y responsable entre otros actos del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria) para hacer realidad este evento único que superó los datos de seguimiento de ediciones anteriores. Todo ello, narrado exquisitamente por el periodista Nacho Feliciano y su equipo de expertos. Sin duda, un trabajo a la altura de una prueba de muchísimo nivel con protagonistas excepcionales.