Santi Concepción jr compite en Francia con 58 equipos en la parrilla

El joven piloto palmero Santi Concepción sigue haciendo historia para el automovilismo canario. Se prepara para competir en Le Mans, un circuito que este año cumple sus primeros cien años en la competición.

Dos semanas, apenas 13 días, se dará luz verde a Road to Le Mans, una competición que este año tendrá nada menos que 58 equipos en la parrilla, 116 pilotos, repartidos en categorización, 20 pilotos categoría oro, 38 pilotos plata, donde se encuentra el canario Concepción y 58 pilotos bronce, de 22 naciones diferentes de Europa, América del Norte, América del Sur, Asia, Oriente Medio y Oceanía, tomarán parte en esta espectacular competición. Habrá pilotos de renombre, por ejemplo, Valentino Rossi, el campeón de motociclismo e Yvan Muller, entre otros.

El equipo Inter Europol pondrá a disposición para atender esta competición seis camiones tráiler y nada menos que 57 personas, como ha informado el director del equipo S. Fassbender. El circuito de la Sharte, en Francia, es una competición muy exigente, una pista que casi tiene 14 kilómetros de longitud, grandes rectas y curvas rápidas, con 58 equipos en la parrilla será todo un desafío para el piloto palmero.

Santi Concepción expresó su entusiasmo ante esta próxima oportunidad: “Es un circuito con tanta historia, el ambiente será tan especial, tanta historia en cada curva, que será todo un reto. Sin conocerlo sé que será una semana muy complicada, tenemos muy poco tiempo para rodar y conocerlo, nuestras tandas están limitadas, pero he realizado muchas horas de simulador y espero que me ayuden. Intento compatibilizar todas las horas que puedo para preparar la carrera, compatibilizando con mis estudios, no es fácil, pero este año acabo de empezar este certamen y espero hacerlo cada vez mejor. El equipo seguro nos dará un coche muy rápido, tienen mucha experiencia en esta carrera, espero adatarme muy rápidamente, pondré todo mis conocimientos y esfuerzos en hacerlo lo mejor posible, que los inconvenientes mecánicos y accidentes nos respeten, seguro que haremos una buena carrera”.

El piloto viajará una semana para estar junto a su equipo en Francia, mientras sigue haciendo tantas de karting para mantenerse en forma y horas de simulador. Sobre los test y rodar con un Lmp3, comenta: “Así es, me mantengo en forma en el karting, es una herramienta perfecta para estar activo, me hubiera gustado pilotar un LMP3 entre Barcelona y esta carrera, pero los test programados me coincidían con unos exámenes importantes y no pude realizarlos. Me suelo adaptar rápidamente a las circunstancias, así que aprovecharé cada minuto del coche antes de la carrera”, concluye Santi Concepción, ilusionado y motivado para esta cita. “No es para menos”.