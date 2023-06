La tercera edición del karting en Breña Baja ofrece “un verdadero espectáculo”

“La tercera edición del emocionante evento de karting en BreñaBaja ha llegado a su fin con gran éxito. La Escuela de Karting de La Palma se ha consolidado como un referente en toda Canarias, brindando una oportunidad única a más de 250 niños de experimentar la adrenalina y la emoción de este deporte”, informa la organización.

A lo largo de los días de competencia, 30 niños y 6 pilotos amateur participaron en las actividades de la Escuela de Karting de Breña Baja. “El entusiasmo y la pasión mostrados por los jóvenes pilotos demuestran el creciente interés por el deporte del karting en la isla, sumándose inscritos de varios puntos de los municipios palmeros”, subraya.

“Un grupo destacado de 14 niños tuvo el privilegio de ocupar las plazas de los karts de competición avanzada que tuvo lugar el domingo, donde pudieron perfeccionar sus habilidades y competir a un nivel más alto. Estos jóvenes talentos son la promesa del karting en La Palma y han demostrado un gran potencial durante todo el evento”, asegura.

El acto de clausura contó con la presencia del alcalde, Borja Pérez, quien expresó “su orgullo y felicitaciones a los participantes por su dedicación y logros en el karting”. “El apoyo de las autoridades locales ha sido fundamental para el éxito y crecimiento de este evento, y se espera que continúe fomentando el deporte en esta disciplina”, dice.

Además de los dos grupos de la escuela, los karts amateurs también tuvieron su mejor día, brindando una oportunidad para que los entusiastas del karting pudieran disfrutar de la pista y experimentar la emoción de la velocidad del kart KZ de 125cc. “El evento fue un verdadero espectáculo para los aficionados y el público en general”.

El próximo evento de karting se llevará a cabo en Santa Cruz de La Palma el 1 y 2 de julio, donde se espera una participación similar y un nivel de competencia aún más emocionante. “Los organizadores y participantes están ansiosos por enfrentar este nuevo desafío y continuar promoviendo el karting en la isla”, destaca.

Su promotor y director, Santi Concepción, que fue recientemente galardonado en la gala del deporte de Los Llanos de Aridane por su trayectoria deportiva y éxitos, siendo el único canario en tener cinco títulos nacionales en el automovilismo nacional, agradece los apoyos. “Estoy muy contento de haber recibido este galardón del Ayuntamiento de Los Llanos, estoy muy agradecido y emocionado, es una satisfacción enorme recibirla en estos momentos, por una parte, porque ya estoy retirado del pilotaje y no me lo esperaba, y, por otra, porque en este momento lo que hago es ayudar a los demás, teniendo un sentido doble, ofrecer mis conocimientos, mis ganas de seguir haciendo estas cosas, de apoyar la trayectoria de mis hijos y de sacar nuevos talentos en la isla; el tiempo lo dirá, en unos años sorprenderemos con la cantera creada, bajando la edad media de los participantes de las listas de inscripciones en las diferentes modalidades en La Palma. Agradecemos a todos los patrocinadores, colaboradores, autoridades y al público en general por su apoyo y entusiasmo durante la tercera edición del Karting en Breña Baja. Sin su apoyo, este evento no sería posible”, concluyó.