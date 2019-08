CCOO asegura que Spar de La Palma “incumple el descanso semanal de los trabajadores”

El sindicato CCOO asegura en un comunicado que los trabajadores y trabajadoras de Spar en La Palma “siguen sin soluciones al merecido descanso semana”. “Pese a tener varios requerimientos de la Inspección de Trabajo, la empresa unilateralmente incumple el derecho del descanso semanal, se supera la jornada de trabajo anual y desoye y menosprecia al Comité de Empresa”.

“Desde julio del año 2017, la RLT (Representación Legal de los Trabajadores) ha intentado por todos los medios que la empresa Spar La Palma se ajustara a derecho, respecto a los descansos semanales de toda la plantilla de la isla de La Palma, motivo que lleva a superar el horario máximo anual, de las horas establecidas en convenio para el sector de comercio, las cuales no tienen ningún tipo de compensación. El Comité de Empresa, al no ser posible una solución pactada al respecto, procede a establecer por medio de Comisiones Obreras un conflicto colectivo tras tener varias resoluciones de la Inspección de Trabajo favorables en las diferentes empresas que componen Spar La Palma, Tomás Barreto SA, Supermercados en Cadena, Herbamaca, Distribución SL, afectando en torno a 500 trabajadores y trabajadoras en la Isla. Pese al intento de la Dirección del Sindicato y del Comité de Empresa de buscar una solución pactada al conflicto, con reuniones de las partes, sorprendentemente, la empresa, lejos de negociar una solución pactada, frena cualquier tipo de reuniones sin exponer motivo alguno y castiga al Comité de Empresa, lo que supone que en estos momentos no existe comunicación alguna entre la empresa y el Comité, y se está utilizando la ley del miedo con amenazas veladas para que los trabajadores y trabajadoras se opongan a su Comité de Empresa, no se atiende las peticiones del mismo como mínimo a tiempo y se intenta impedir el normal funcionamiento del Comité de Empresa intentando coartar el uso del crédito sindical”, afirman.

“CCOO ha puesto estos hechos en conocimiento de los organismos oficiales competentes, procediendo a una denuncia de tutela sindical por lo que está ocurriendo”, señala, y añade que “el juicio sobre el descanso semanal de los trabajadores y trabajadoras está previsto para noviembre, y CCOO luchará para que se respete el descanso semanal en Spar La Palma, así como la jornada laboral sin excesos en un sector ya bastante precarizado, haciendo un llamamiento público a la empresa a retomar las relaciones con el Comité y buscar una solución pactada al conflicto laboral”, concluyen.