Alemania vuelve a recomendar no viajar a las Canarias por ser zona de riesgo

Las autoridades alemanas volvieron este viernes a incluir las Islas Canarias en su lista de zonas de riesgo por coronavirus a las que aconseja no viajar si no es para actividades esenciales.

El Ministerio de Asuntos Exteriores actualizó este viernes su recomendación de no desplazarse a España con esta inclusión de las Islas Canarias en su lista, que entrará en vigor el próximo día 20.

Esta restricción se produce en un momento en el que Alemania también está bajo un confinamiento severo desde el pasado 13 de diciembre a causa del empeoramiento de su situación epidemiológica. En este sentido, el país germánico no ha prohibido viajar, pero no recomienda hacerlo siempre que no sea necesario.

Ahora, las autoridades alemanas han aconsejado lo mismo, pero en este caso para viajar a Canarias. Lo cierto es que las cifras de COVID-19 han sufrido un empeoramiento en las Islas durante los últimos meses debido a la incidencia de la pandemia en Tenerife.

Por otro lado, Alemania no es el único país que incluye al Archipiélago canario en el listado de lugares de Riesgo. El pasado 10 de diciembre, Reino Unido retiró a las Islas Canarias de la lista de lugares con los que tiene "corredores seguros" en medio de la pandemia de COVID-19.