El Cabildo y el Gobierno de Canarias analizan la inversión de un millón de euros para seguir mejorando la red insular de aguas

El vicepresidente del Cabildo, José Adrián Hernández, y el consejero de Aguas, Carlos Cabrera, mantuvieron una reunión con el director general de Aguas del Gobierno de Canarias, Víctor Navarro, en el que se abordó la necesidad de elaborar el instrumento de colaboración adecuado que se firmará entre el Consejo Insular de Aguas y el Ejecutivo Regional a través del cual se inyectará un millón de euros a la isla para continuar trabajando en la mejora de la red insular de aguas, informa la institución en nota de prensa.

En concreto, los trabajos comprendidos en ese acuerdo de colaboración estarán dirigidos a continuar reduciendo las pérdidas de agua que se producen en algunas canalizaciones de la isla, según explicaron el vicepresidente y el responsable de Aguas.

José Adrián Hernández Montoya agradece el compromiso del Gobierno de Canarias en contribuir conjuntamente con la institución insular para dotar a La Palma de más y mejores infraestructuras hidráulicas para favorecer al sector primario insular, ante la grave problemática de la sequía.

Carlos Cabrera manifiesta que, además, se analizaron las acciones relativas a la balsa de El Riachuelo, en las que ya está prácticamente finalizado el proceso de adquisición de terrenos y se han aprobado y actualizado los precios para poder contar con la financiación que requieran. “Tenemos el compromiso de iniciar la licitación de esta obra antes de finalizar este año con financiación regional y/o insular porque responde a una muy antigua demanda y es fundamental como infraestructura hidráulica insular”, añade.

En esa línea de actuación conjunta entre administraciones, los representantes insulares y de la ejecución regional revisaron un conjunto de acciones fundamentales relacionadas con la balsa de Vicario y su conexión hidráulica de La Laguna de Barlovento con el canal Garafía y Tijarafe. “Se trata de la redacción del proyecto técnico para la mejora del Canal General LP-II y su infraestructura asociada porque son necesarias otras actuaciones para optimizar la puesta en servicio de la Balsa de Vicario lo que significa que, una vez que se finalice la misma, es necesaria contar otras intervenciones, no contempladas en el proyecto original, para que esta embalse no sólo pueda recibir agua del norte de la isla sino, además, pueda recoger, como no puede ser de otra manera, gran parte de las aguas de escorrentías del Barranco de Las Angustias”, manifiesta Carlos Cabrera.

El responsable de Aguas explica que en este sentido es fundamental realizar trabajos de mejora en LP-II, para como son el desdoble del sifón del Barranco de las Angustias y la estación de bombeo del Lomo de los Caballos, que es una infraestructura imprescindible asociada a la balsa de Vicario y al transporte en el Canal General LP-1.

Reducir las pérdidas de agua y mejorar la gestión del agua

Desde el inicio del mandato el equipo de gobierno del Cabildo de La Palma adquirió el compromiso de priorizar actuaciones en la red insular para disminuir las importantes pérdidas de aguas que se venían produciendo, un compromiso que se ha puesto de manifiesto con labores de mantenimiento y reparación en los canales LP-I, LP-II y LP-III de la isla.

Además, la Corporación Insular ha trabajado para garantizar el acceso a este recurso fundamental para el sector primario y la sociedad en general durante todo el año, a través de la reactivación de pozos y mejorando las canalizaciones y estaciones de bombeo para que el agua llegue a todo el territorio.