Fedepalma dice que el ‘Bono Bonito’ hunde a los comercios de La Palma “por la falta absoluta de gestión de la Cámara de Comercio de Tenerife”

La Federación de Empresarios de La Palma (Fedepalma) informa en una nota de prensa que “el pasado 3 de abril se presentó en Santa Cruz de La Palma la segunda edición del Bono Bonito de la Isla iniciativa que volvía a poner en marcha la Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias tras los excelentes resultados obtenidos en la primera edición, iniciando el proceso de inscripción de los comercios que querían participar y beneficiarse de esta iniciativa”.

“Con una inusitada expectación, los establecimientos comerciales comenzaban su proceso de alta para participar de esta iniciativa ya que la apuesta por parte del Gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Comercio era poner en la calle hasta un millón y medio de euros que irían directamente a los comercios de la isla de La Palma. Lo que no se podían ni imaginar los comerciantes era los problemas que causaría esta medida, que justo un año antes supuso un soplo de aire para un sector muy castigado tras la pandemia del Covid-19 y la erupción volcánica”.

“La campaña del Bono Bonito que tan buenos resultados obtuvo en 2022 gestionada por la Dirección General de Comercio, está siendo un quebradero de cabeza para los comerciantes de toda la isla por la falta absoluta de gestión, control de incidencias y empatía por parte de la Cámara de Comercio de Tenerife, responsable de su gestión”.

“A los problemas para inscribirse por parte de los comercios que querían participar, se unió la doble imposición por parte de algunos comerciantes participantes, al lanzar la promoción sin estar dada de alta una base mínima y representativa de comerciantes beneficiando a unos sobre otros, algo que llevó a que muchos comercios no estaban registrados aun cuando otros ya estaban facturando a través del Bono Bonito”, dice.

“Ahora se suma la falta de pago por parte de la Cámara de Comercio incumpliendo las bases donde claramente se indicaba que ‘la entidad colaboradora procederá a abonar al establecimiento el importe correspondiente a la subvención por los bonos una vez verificado el cumplimiento de los requisitos y dictada la resolución de concesión del órgano instructor, en un periodo máximo de quince días a contar desde su registro en la plataforma, mediante transferencia bancaria a la cuenta designada en el momento de la adhesión al programa”.

“Hoy, muchos comercios no han recibido ni un duro de su dinero, y hay que recalcar la palabra ‘su’ porque realmente es dinero que el comerciante está prestando con el compromiso de que se les abonará lo antes posible y que como se ve no está ocurriendo”.

“Según nos comenta un comerciante: ‘No se han cumplido plazos de pago, nadie se hace responsable de este tema, las chicas que están por la calle argumentan únicamente con un ‘te digo la información que sé’ y los errores informáticos a Barcelona, sede de la empresa propietaria de la plataforma que está ejecutando el Bono Bonito, pero no sabe de cuándo se paga. La Cámara de Comercio dice que es del Gobierno de Canarias y vuelta a empezar. No tengo nada contra nadie de ningún partido político, pero creo q alguien debería tomarse en serio esto. A mí me han pagado un 5% de mis ventas y para mi empresa es inasumible este retraso en los pagos. Se supone que el dinero está. ¿Por qué no se paga?”.

Para otros comerciantes “es inaceptable que después de 23 días que se cumplen este miércoles, a nuestra empresa tampoco le hayan pagado ni un euro”.

“Si el personal no es suficiente, habrá que poner a más. Si son incompetentes, habrá que poner a otros, pero lo que no se puede es seguir demorando los pagos porque ni tenemos dinero ni tenemos mercancía, y es que a todo el que tramitó los bonos, le descontaron ya esos importes. Ese dinero tendría ya que estar repartido”, dicen.

“Los motivos según indican son variados: falta de información del rechazo de los tickets (ni la aplicación ni la Cámara notifican nada), tickets que están validados durante algunos días y que misteriosamente dejan de estarlo sin información (generando pérdida de tiempo al tener que subir los tickets continuamente y no, una única vez), se pagan tickets recientes y no los antiguos, falta de comunicación por parte de la aplicación, cuando se les llama para ver incidencias, falta de respuesta por parte de la Cámara, indicando que es la aplicación etc.”, relatan.

“Desde diferentes asociaciones y federaciones se ha intentado colaborar dentro de las posibilidades de cada entidad, pero no se puede ayudar a quien no quiere. Por eso exigimos que se abone el dinero lo antes posible, que al menos se cumpla los plazos indicados en las bases, que se informe correctamente de los motivos por los cuales se rechazan los tickets y que se agilicen los pagos”, añaden.

“Recordamos que de cerca de 1.500.000 euros se han abonado menos de 450.000 euros. Una gran idea y ayuda que se ha dado a los comerciantes de nuestra isla, no se puede convertir en algo malo, por incumplimiento de pagos a nuestros proveedores, falta de pago de alquileres y posibilidad de impago de nóminas. Al final una cosa buena puede convertirse en algo que está empujando hacia el abismo a muchas empresas del sector comercial palmero”, concluye.