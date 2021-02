GMR refuerza el apoyo a la comercialización

Después de un año difícil, Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR), la empresa pública dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, afronta una nueva etapa en la que dedicará más presupuesto y esfuerzo a ayudar al sector en la comercialización en el mercado interior y en la exportación. Hablamos con la consejera Alicia Vanoostende.

Pregunta: Se rumorea en el sector que GMR pretendía abandonar la actividad de comercialización, ¿es cierto?

Alicia Vanoostende: No, no es cierto. De hecho pretendemos reforzarla. Esa información circuló porque la Intervención General de la Comunidad Autónoma había cuestionado la forma de trabajar de GMR que no encajaba con la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Cuando entramos nosotros en el Gobierno en 2019 encontramos la empresa en la UVI, tuvimos que negociar un Plan de Actuación que permitiera la continuidad y darle una vuelta completa a las cuestiones formales. Ahora estamos con la implantación de nuevos procedimientos para seguir prestando este importante servicio al sector.

“Encontramos a GMR en la UVI”

P: ¿En qué consisten esos cambios?

AV: Como GMR compra a los productores y vende a los grandes operadores, para esas compras la ley obliga a un sistema de no elección del proveedor que se realizará mediante reparto equitativo de la demanda y disponibilidad. Para productos frescos, cualquier productor de cualquiera de las islas que quiera comercializar con la empresa pública podrá solicitarlo y entrar en el circuito, cumpliendo unos sencillos requisitos se homologará como Proveedor Propio de GMR. Pagaremos semanalmente en base a unos precios que serán publicados en la web para ofrecer total transparencia. Para producto elaborado, como los vinos, por ejemplo, el sistema es similar aunque será el cliente quien elija de un catálogo global que estamos ultimando.

P: Nos da entender que las pegas respecto a la continuidad de la actividad comercializadora ya están resueltas...

AV: El pasado 18 de diciembre aprobamos en Consejo de Gobierno el mandato específico a GMR para atribuirle esas funciones concretas de comercialización de productos locales mediante la concentración de la oferta. La apuesta es clara. Y nuestro compromiso es que durante este ejercicio la empresa funcionará con el nuevo sistema de gestión.

“Pagaremos semanalmente y con total transparencia”

P: También se escucha que, aunque con muy buenas intenciones, GMR hace competencia desleal a otros operadores del sector.

AV: Bueno, hay cierta exageración con eso. GMR debe estar donde la iniciativa privada no llega y con ese fundamento, el de la concentración de la oferta, para agrupar producciones y llegar a determinados mercados que, por volumen y continuidad, individualmente los productores no podrían acceder. No queremos competir, queremos ayudar, de hecho hemos consignado 250 mil euros este año para asesorar a las cooperativas y asociaciones de productores a mejorar su propia comercialización, para que mejoren sus procesos, modernicen su gestión y abran nuevos canales.

P: Esa es una nueva estrategia...

AV: Para facilitar la comercialización no es obligatorio que GMR compre y venda, entendemos que son acciones complementarias, queremos que las cooperativas y asociaciones se enfrenten al mercado en mejores condiciones. Nuestra intención es intentar cubrir la demanda con producto local, el mayor porcentaje posible, y crear economía y empleo.

“GMR asesorará a cooperativas y asociaciones para que accedan al mercado en mejores condiciones”

P: Y por último respecto a la exportación, sabemos que GMR implantó una delegación comercial en Madrid con cierto éxito y que ha sufrido algún revés.

AV: GMR lleva en Madrid desde 2018 con una iniciativa experimental, con unos resultados que no alcanzaron las previsiones. Pero vamos a insistir, acabamos de contratar a la delegada comercial ya con carácter indefinido y vamos a dotar a esa oficina con las herramientas informáticas necesarias. Y además estamos a punto de adjudicar el servicio para la implantación de un canal de venta on-line que incluye toda la gestión logística que nos va a permitir llegar a todo tipo de clientes profesionales y particulares en Península y Europa. Reforzaremos nuestra presencia en el exterior, además, en coordinación con Proexca, para dar efectividad a la actividad promocional del Gobierno de Canarias.

“Acabamos de contratar a la delegada comercial en Madrid con carácter indefinido”

P: ¿Es optimista con el papel de GMR?

AV: Mucho, porque pretendemos enfocar nuestros recursos a que el sector comercialice con éxito empleando diferentes estrategias, como hemos hablado. Son nuestras empresas del sector primario y agroalimentario las que deben mejorar sus ventas y les vamos a ayudar, esa es la idea.