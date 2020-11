El Gobierno canario edita una guía sobre los vinos de las islas para el mercado anglosajón

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, a través de su empresa adscrita Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR), ha elaborado y editado en inglés una guía sobre los vinos de Canarias para promocionar el potencial y las singularidades paisajísticas, culturales y medioambientales de las principales zonas vitivinícolas del Archipiélago, destacando el alto valor de estas producciones isleñas, indica en una nota de prensa.

Bajo el título de The Epic Wines of the Canary Islands, añade, su escritor, el doctor en Ciencias de la Tierra por la Universidad de Oxford, Santo Bains, pretende trasladar al público anglosajón la excelencia y la pasión de la viticultura en Canarias como una de las regiones más sorprendentes y únicas del mundo. Esta actividad, explica, que se engloba en el Proyecto de Promoción del Producto Local y de Medianías en el Canal Turístico, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), se integra dentro de la estrategia del Gobierno de Canarias desarrollada a través del proyecto Crecer Juntos, que persigue la diversificación de la economía canaria y la implantación de enfoques sostenibles a través de un mayor contacto o protagonismo de otros sectores en el turismo.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende; el autor del libro, Santo Bains; y el sumiller canario, Rodrigo González, han presentado este lunes, 30 de noviembre, por streaming una obra que contiene 11 capítulos regionales donde se describen detalladamente las 18 variedades de uva más importantes de las Islas Canarias.

La responsable regional del área destacó la vinculación de Santo Bains con nuestros vinos y viñedos “fruto de un largo y emocionante viaje de descubrimiento de las islas”. En esta línea, señaló que “no solo se explican las particularidades de las 11 denominaciones de origen, sino también de las 18 variedades más importantes, además de la historia personal y la experiencia que hay detrás de cada bodega o viñedo; agradezco a Bains el amor y la pasión por nuestra tierra, que ha dejado patente en este excelente trabajo”.

“Desde el Gobierno de Canarias seguiremos apostando por promocionar nuestros vinos en el exterior, defendiendo una viticultura heroica única en el mundo”, apuntó Vanoostende.

Esta actividad, se añade en la nota, pretende asociar los productos locales a la imagen de Canarias como destino turístico de alto valor paisajístico y medioambiental, impulsando una oferta de productos que contribuyan a potenciar un modelo de desarrollo sostenible.

Santo Bains, concluye, aspira a convertirse en Master of Wine (MW) tras conseguir recientemente la certificación de Wine & Spirit Education Trust (WSET) Level 3 Wines con distinción.