Hernández Labrador pide que se cumplan las promesas adquiridas con las universidades canarias

La diputada del PP por La Palma y portavoz de la comisión de Universidades, Cultura y Deportes, Lorena Hernández Labrador, ha preguntado, en sesión plenaria, a la consejera de área por el motivo por el cual “el Gobierno de Canarias aún no ha cumplido con las promesas que hizo en el mes de abril, durante la pandemia, con las dos universidades públicas de Canarias”, señala en una nota de prensa.

Hernández Labrador ha explicado que desde el Ejecutivo se comprometieron a la bonificación de la segunda, tercera y cuarta matrícula, y por otro lado anunciaron la inversión de 250.000 euros extras para ambas universidades, “pero la realidad es que estamos en el mes de febrero, y aún no se ha ejecutado dicho compromiso”, apunta. Asimismo, se añade en la nota, también le ha recordado a la consejera la difícil situación que está atravesando la Universidad de La Laguna, “que ha tenido que solicitar un crédito para poder compensar a los alumnos”. Por todo ello, Hernández Labrador ha pedido al Ejecutivo que cumpla con ambas universidades, “porque no es justo que ahora, estas universidades, tengan que utilizar recursos propios para poder cumplir con las promesas que hizo el Gobierno de Canarias, pero que no ha sido capaz de ejecutar”.

Por último, la diputada autonómica del PP también ha tenido palabras de agradecimiento hacia la consejera, “por la agilidad con la que ha tramitado este año las becas, en tiempo y forma. Una petición que le habíamos hecho desde todos los grupos, para poder ayudar y apoyar a todas las familias de los universitarios canarios que tan mal lo están pasando como consecuencia de la pandemia”.