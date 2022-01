IUC defiende que el decreto para la reconstrucción sea solo para resolver los problemas de vivienda de los afectados por el volcán

Izquierda Unida Canarias (IUC) en Los Llanos de Aridane defiende que el Decreto-Ley que prepara el Gobierno de Canarias con medidas urgentes en materia urbanística para la reconstrucción de las zonas del Valle de Aridane afectadas por la erupción volcánica de Cumbre Vieja "solo se dirija a resolver los problemas más urgentes de vivienda de los afectados y no sea aprovechado para recalificar suelo rústico y destinarlo a otras actividades, como el turismo o el comercio".

“Lamentamos que el grupo de Gobierno del PP en Los Llanos de Aridane no haya hasta la fecha compartido los borradores de decreto que ha intercambiado con el Gobierno de Canarias y que, por tanto, no hayamos podido aportar ninguna propuesta hasta el momento”, indica en una nota de prensa. “Resulta incomprensible que los vecinos y vecinas afectos, así como el conjunto de los representantes elegidos por la ciudadanía, entre los que nos encontramos, no hayamos formado parte de este proceso”, subraya.

Para IUC “es prioritario y urgente que el mencionado Decreto garantice que las personas afectadas que hayan perdido su vivienda, o que se encuentren gravemente afectadas, puedan construir una nueva o acceder a alguna de las promociones de vivienda pública que se están adquiriendo o que se proyectan construir, con el objetivo también de contribuir a resolver el grave problema de acceso a la vivienda que existe en el municipio con anterioridad a la erupción”.

En este sentido, añade, “rechazamos la propuesta de la alcaldesa de Los Llanos de Aridane, Noelia García Leal, de recalificar suelo rústico para ‘reactivar el turismo y el comercio’. Consideramos que lo urgente es hacer frente a la emergencia habitacional y que ya habrá tiempo, de acuerdo con el planeamiento urbanístico del municipio, de destinar zonas para las actividades económicas que se proponen”.

Por otra parte, señala “nos parece necesario permitir la construcción de nuevas viviendas, en sustitución de las afectadas, en otras parcelas que los afectados dispongan, tanto en los municipios afectados, como en los del resto de la Isla, siempre y cuando mantengan como máximo la misma edificabilidad de la vivienda destruida, así como la tipología dominante en el entorno en el que se construyan”.

También, apunta, “nos parece necesario delimitar en los municipios afectados las zonas donde existen espacios de riesgo volcánico muy alto, alto y moderado, con el fin de no construir ahí las nuevas viviendas”.

Además, "y atendiendo siempre al interés general, consideramos necesario posibilitar la expropiación de aquellos terrenos cuando sus titulares así lo soliciten, así como los que sean necesarios para la construcción de infraestructuras básicas".

Finalmente, concluye, "creemos prioritario que desde el Cabildo de La Palma se informe sobre cuáles son las vías esenciales de comunicación que se pretenden recuperar en un primer momento para que posteriormente se puedan llevar a cabo las actuaciones en materia de vivienda que debe recoger el Decreto del Gobierno de Canarias".