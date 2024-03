Veo que la protección del cielo sigue siendo una prioridad de nuestros gobernantes, aunque algunos consideramos, con perdón, que primero hay que proteger a los que andan a ras de suelo, que una cosa no quita la otra, aunque esto me recuerda aquella fábula de los tres hermanos de Silvio, si miras para arriba, tropiezas abajo, si sólo miras para abajo tu mirada se empobrece y si miras para arriba y para abajo tu mirada se extravía. Digo esto en tiempos en que según parece la astrofísica que estudia cuerpos cósmicos lejanísimos ni siquiera sabía el tamaño del Sistema Solar, al parecer mucho mayor de lo que se creía, más o menos como la deuda pública, que eso sí que parece un agujero negro capaz de devorar la mismísima raíz del futuro. Yo miraba con esperanza esa bonificación del sesenta por cierto que dependía de la aprobación de los presupuestos o eso me habían dicho y ahora resulta que no hay presupuestos, lo cual da crédito a la teoría de la relatividad, al menos de la relatividad del euro y de los salarios. Mientras tanto siguen llegando tantos turistas a las islas que el gobierno va a obligar a los propietarios de locales comerciales vacíos a convertirlos en vivienda, o eso me dicen, que ya veremos. En fin, que los políticos vayan resolviendo que para eso están, para resolver de forma inteligente los problemas, ahora que ya somos Smart island, isla inteligente, o no. El cielo puede esperar, el suelo no.